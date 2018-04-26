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Семья диджея Авичи: он был не в силах так продолжать
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Семья диджея Авичи: он был не в силах так продолжать 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Семья погибшего всемирно известного диджея Авичи заявила, что музыкант «был не в силах так продолжать» и «хотел найти мир».
В заявлении, которое приводит издание Variety, говорится, что музыкант испытывал сильный стресс, к которому привел его перфекционизм и постоянная тяжелая работа.
"Его действительно волновали мысли о смысле, жизни, счастье. Он был не в силах так продолжать. Он хотел найти мир", — сказали родные Авичи.
Авичи скончался 20 апреля в Омане в городе Маскат. Местная полиция заявила, что не нашла каких-либо следов преступления и никого в смерти не подозревает, сообщает РИА Новости.
Авичи (его настоящее имя Тим Берглинг) родился в Швеции 1989 году. По данным журнала Forbes, музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев. Он прославился в 2010 году благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». Его песня «Wake me up» стала мировым хитом. В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.
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