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Лучшие коллективы ДК «Алые паруса» представят свои номера
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Лучшие коллективы ДК «Алые паруса» представят свои номера 

Префектура СЗАО города Москвы 25 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Лучшие творческие детские коллективы Дома Культуры «Алые паруса» выступят на улице Виллиса Лациса в Северном Тушине в субботу, 28 апреля. Концертная программа будет сопровождаться интерактивными развлечениями.
— Для участников праздника прозвучит музыка, будут исполнены лучшие концертные номера творческих коллективов Дома культуры. Также на празднике состоится викторина и розыгрыш путевки в творческий лагерь «Нескучное лето». На концерт приглашаются зрители от 5 лет, — отметили в администрации ДК «Алые паруса».
Концерт начнется в 18.00 по адресу: улица Виллиса Лациса, дом 21. Вход свободный, без предварительной регистрации.
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