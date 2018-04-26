Лучшие коллективы ДК «Алые паруса» представят свои номера

Лучшие творческие детские коллективы Дома Культуры «Алые паруса» выступят на улице Виллиса Лациса в Северном Тушине в субботу, 28 апреля. Концертная программа будет сопровождаться интерактивными развлечениями.

— Для участников праздника прозвучит музыка, будут исполнены лучшие концертные номера творческих коллективов Дома культуры. Также на празднике состоится викторина и розыгрыш путевки в творческий лагерь «Нескучное лето». На концерт приглашаются зрители от 5 лет, — отметили в администрации ДК «Алые паруса».

Концерт начнется в 18.00 по адресу: улица Виллиса Лациса, дом 21. Вход свободный, без предварительной регистрации.