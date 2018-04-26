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Скончался свердловский композитор, написавший музыку более чем к 30 фильмам
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Скончался свердловский композитор, написавший музыку более чем к 30 фильмам 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге в возрасте 76 лет скончался композитор Арсений Попович. Он умер утром 26 апреля в одной из больниц города. Последние десять лет Арсений Николаевич страдал от хронической инструктивной болезни лёгких. Об этом в редакцию Е1.RU сообщил его пасынок Семён.
— Сегодня утром умер. Он лежал сначала в 40-й больнице, вчера мы его отвезли в другую больницу и там он умер. Он болел: ему тяжело было дышать, кислорода не хватало, — рассказал Семён.
В последние годы своей жизни Арсений Попович работал в основном на дому: писал музыку, делал аранжировки, давал уроки. Арсений Попович входит в союз композиторов Свердловской области и в 1999 году был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ».
Семья композитора переехала из Шанхая в Свердловск, когда ему было 12 лет. Здесь он окончил Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, а после стал работать в консерватории. За годы своей жизни он успел посотрудничать со свердловской киностудией и многими театрами Екатеринбурга. Он написал музыку более чем к 30 художественным и мультипликационным фильмам, в том числе для «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец» и «Разбойники и музыканты».
В марте в Москве скончалась народная артистка России Наталья Попович. Она была первой женой свердловского композитора.
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