Покончивший с собой диджей Авичи оставил предсмертную записку 

Популярный шведский диджей Тим Берглинг, более известный под сценическим псевдонимом Авичи, покончил с собой, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на заявление его родных.
В семье музыканта рассказали, что он оставил предсмертную записку.
«Наш любимый Тим был хрупкой артистической душой, он искал ответы на экзистенциальные вопросы… Он много путешествовал и много работал, что привело к экстремальным нагрузкам. Когда он перестал гастролировать, он хотел найти баланс в своей жизни, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любил больше всего — музыкой. Он жил с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать», — приводит издание заявление семьи.
Ранее «Ридус» писал, что 28-летний музыкант скончался во время отдыха в Омане 20 апреля. Причина его смерти не называлась. Позже бывшая девушка Авичи опубликовала скрин с трогательной перепиской с диджеем.