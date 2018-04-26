Покончивший с собой диджей Авичи оставил предсмертную записку

Популярный шведский диджей Тим Берглинг, более известный под сценическим псевдонимом Авичи, покончил с собой, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на заявление его родных.

В семье музыканта рассказали, что он оставил предсмертную записку.

«Наш любимый Тим был хрупкой артистической душой, он искал ответы на экзистенциальные вопросы… Он много путешествовал и много работал, что привело к экстремальным нагрузкам. Когда он перестал гастролировать, он хотел найти баланс в своей жизни, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любил больше всего — музыкой. Он жил с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать», — приводит издание заявление семьи.