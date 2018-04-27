Кроссовки вместо каблуков и любовь к «Мумий Троллю»: 10 фактов о певице Свете

Просто Света — именно так вся страна называет нашу землячку Светлану Колтунову, которую прославили песни «Дорога в аэропорт», «Золотой рассвет» и «Твои глаза». Сегодня она отмечает 20-летие музыкальной карьеры большим концертом в Конгресс-холле ДГТУ. Мы подобрали 10 фактов о Свете и попросили ее их прокомментировать.

Свой первый альбом «Любовь» Света выпустила в 1999 году

— С ним связаны самые яркие воспоминания. Тогда альбом вышел на кассетах и СD — а компакт-диски еще были редкостью. «Любовь» продавали по всему городу. Это фантастическое ощущение: мне было 18 лет, а моя музыка уже звучала на всех улицах

За 20 лет певица записала 8 альбомов

— Мне сложно выбрать среди них какой-то один любимый. Знаете, это как пальцы на руках — каждый по-своему дорог. С каждым альбомом связаны определенный этап жизни, мысли и настроения.

На концерте в «Лужниках» Света собрала 5000 человек

Из всех мест в Ростове самое родное — это дом — Когда я возвращаюсь в Ростов, то первым делом еду в свой дом. Он именно такой, как я хотела, многое в нем сделала своими руками. Там — все мои родные люди: дети, помощники и близкие.

Любимое блюдо Светы — овощи

— Я не вегетарианка, ем рыбу и птицу, но овощи просто обожаю. Зелень, салаты, запеченные на гриле, — это всё про меня.

В свое время на Свету большое впечатление произвела группа «Мумий Тролль»

— Да, в юности я очень любила эту группу. Мне нравилось, как Лагутенко работает с текстами, то, как он использует сленг. Когда слова звучат двусмысленно и интригующе. Вот я и написала несколько песен в таком стиле. Так появился «Амстердам», поп-роковый альбом.

Самое большое количество зрителей (5000 человек) Света собрала на концерте в «Лужниках»

— Но самым незабываемым стало другое. Мне было 17 лет, на День города я пела песню «Мое солнце». Мне подпевала вся Театральная площадь, и казалось, что весь Ростов поет эту песню со мной.

У Светы нет страницы в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Зато есть инстаграм и фейсбук

— Если вы видите мою страничку в «Одноклассниках», это фейк или фанатская страничка. А вот инстаграм я веду сама, без всяких SMM-менеджеров. Так что добавляйтесь!

Света не вегетарианка, но очень любит овощи

Света отмечает 20 лет в шоу-бизнесе большим сольником в Конгресс-холле ДГТУ

— Мы будем выступать минимум 2 часа. Говорю «мы», потому что не сцене я не одна. 8 человек балета, 4 музыканта и 2 звукорежиссера. Спою всё самое лучшее.

Фильм «Москва слезам не верит» Света видела более 20 раз — Что в нем цепляет — жизненная и близкая мне история. Мне кажется, это важный фильм о том, что женщина сама творит свою судьбу. О том, что в 40 лет жизнь только начинается. А история близкая, потому что я и сама через это проходила. Когда тебе всего 21 год, ты одна с ребенком, и постоянные гастроли. И нет другого выбора, как быть сильной.

Любимая обувь Светы — кроссовки

— Раньше я любила туфли на высоком каблуке. А сейчас чаще всего ношу спортивную обувь, простую и удобную. Когда много перемещений, — а у меня все именно так— кроссовки лучше всего.