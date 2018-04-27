Видео: Более 50 артистов из Беларуси и России выступили на фестивале огня

Фестиваль огня прошел в Бресте. По-настоящему жаркое и захватывающее шоу смогли увидеть жители и гости белорусского города. Об этом сообщает телеканал БелРос.

На фестивале выступили более 50 артистов из Беларуси и России. Жаркое представление длилось почти три часа, всё это время публика с замиранием сердца наблюдала за опасными номерами артистов.

В программе также были мастер-классы для начинающих — самые отважные могли попробовать свои силы в файер-шоу. После окончания фестиваля прошел концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов города и конкурсы для зрителей. В этот же день в Бресте прошли фестивали красок и водных фонариков.