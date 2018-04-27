Ещё
Воронежцы стали частью истории «Арии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воронежцы стали частью истории «Арии» 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Грандиозное шоу «Классической Арии» с симфоническим оркестром снова прошло в воронежском концертном зале Сити-парка «Град» Event Hall.
Воронежские фанаты видят своих кумиров всего раз в год, поэтому основательно готовятся к каждому концерту — отращивают рокерские патлы и гладят кожаные куртки с шипами.
«Вот вы смеетесь, а я правда специально ради «Арии» с января не был в парикмахерской, — говорит мой сосед в фан-зоне Алексей. Благодаря отросшей шевелюре на концерт он пришел с завидным ирокезом. — На работе не поняли, конечно. (Смеется) Я школьный учитель».
Если внимательно рассмотреть зрительный зал, можно увидеть, как песня за песней чинные офисные клерки превращаются в рокеров — нетленки «Колизей» и «Потеряный рай» пели во весь голос вместе с Михаилом Житняковым и дети, и девушки, и солидные мужчины в костюмах.
Энергии залу добавляет бессменный дирижер, управляющий «арийским» оркестром, Ульф Ваденбрандт. Как он успевает и работать с музыкантами, и отжигать на сцене одновременно — загадка. За многие месяцы гастролей с золотой группой русского рока он, кажется, заговорил по-русски — а запел так уж точно.
Кстати, музыканты, исполняющие на классических инструментах аранжировки песен «Арии», — это оркестр Воронежского концертного зала. Обычно исполняющие только Глинку или Бетховена, он в очередной раз отлично справляется со сложными партитурами рок-баллад.
Воронеж стал последним городом в плотном туре «Классической Арии» по городам России. Музыканты порадовали своим шоу множество городов страны: от Иркутска до Краснодара. Теперь им предстоит набраться сил перед чередой летних фестивалей и опен-эйров. Кстати, в этом году группа вернется на фестиваль «Нашествие» и обещает сделать свое возвращение громким.
АиФ: последние новости
На воронежский Платоновфест в Рамонь приедут австрийцы и Антон Макаров В Белгороде пройдут опен-эйры с участием звезд В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам будут бесплатными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы41
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение