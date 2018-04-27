Воронежцы стали частью истории «Арии»

Грандиозное шоу «Классической Арии» с симфоническим оркестром снова прошло в воронежском концертном зале Сити-парка «Град» Event Hall.

Воронежские фанаты видят своих кумиров всего раз в год, поэтому основательно готовятся к каждому концерту — отращивают рокерские патлы и гладят кожаные куртки с шипами.

«Вот вы смеетесь, а я правда специально ради «Арии» с января не был в парикмахерской, — говорит мой сосед в фан-зоне Алексей. Благодаря отросшей шевелюре на концерт он пришел с завидным ирокезом. — На работе не поняли, конечно. (Смеется) Я школьный учитель».

Если внимательно рассмотреть зрительный зал, можно увидеть, как песня за песней чинные офисные клерки превращаются в рокеров — нетленки «Колизей» и «Потеряный рай» пели во весь голос вместе с Михаилом Житняковым и дети, и девушки, и солидные мужчины в костюмах.

Энергии залу добавляет бессменный дирижер, управляющий «арийским» оркестром, Ульф Ваденбрандт . Как он успевает и работать с музыкантами, и отжигать на сцене одновременно — загадка. За многие месяцы гастролей с золотой группой русского рока он, кажется, заговорил по-русски — а запел так уж точно.

Кстати, музыканты, исполняющие на классических инструментах аранжировки песен «Арии», — это оркестр Воронежского концертного зала. Обычно исполняющие только Глинку или Бетховена, он в очередной раз отлично справляется со сложными партитурами рок-баллад.

Воронеж стал последним городом в плотном туре «Классической Арии» по городам России. Музыканты порадовали своим шоу множество городов страны: от Иркутска до Краснодара. Теперь им предстоит набраться сил перед чередой летних фестивалей и опен-эйров. Кстати, в этом году группа вернется на фестиваль «Нашествие» и обещает сделать свое возвращение громким.