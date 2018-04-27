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Крюковский ансамбль дает по концерту в день
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Крюковский ансамбль дает по концерту в день 

Управа района Крюково 3 часа назад
Фото: Управа района Крюково
С 23 по 25 апреля ансамбль «Серебряные голоса» провел серию концертов «Завалинка». Ансамбль выступил в реабилитационном центре, ЦСО Крюково и ЦСО Солнечный.
Участницы ансамбля, как всегда при параде и с хорошим настроением, исполняли любимые песни гостей — песни их молодости. Раздавать среди зрителей листки с песнями, по которым можно также петь с артистами стало уже доброй традицией. Весь зал с удовольствием пел песни о весне, о любви. Не забыли участницы ансамбля о приближающемся Дне Победы — также звучали на Завалинках и песни военных лет. ​
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