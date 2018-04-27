Ещё
Умер один из братьев Невилл из группы The Neville Brothers
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер один из братьев Невилл из группы The Neville Brothers 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Один из основателей и постоянных участников американской группы The Neville Brothers Чарльз Невилл скончался в штате Массачусетс, США. Об этом сообщает USA Today.
Причина смерти музыканта не раскрывается. Отмечается, что за несколько месяцев до кончины Невиллу диагностировали рак поджелудочной железы. Исполнителю было 79 лет.
Чарльз Невилл выступал в составе The Neville Brothers, играя на саксофоне. Он и четыре его брата — Арт, Аарон, Сирил и Айван — начали исполнять музыку вместе в 1976 году в Новом Орлеане. В 1977-м они решили основать коллектив.
Группа выпустила десять студийных альбомов. Последняя пластинка, Walkin' in the Shadow of Life, вышла в 2004 году. В 2005-м коллектив был включен в Зал славы вокальных групп. The Neville Brothers исполняют музыку в жанрах ритм-н-блюз, соул и фанк. Официально коллектив распался в 2012 году, однако через несколько лет музыканты воссоединились для концерта в Новом Орлеане.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Волшебные преображения звёзд
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение