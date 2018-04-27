Кориа, Скрябин и Босса-нова

Армандо Энтони Кориа, феноменальный пианист, владеющий большим талантом и высоким мастерством импровизатора и композитора, записавший более 70 альбомов в сотрудничестве с различными музыкантами современности, подтвердил свою выдающуюся Неповторимость 22 премиями Грэмми.

Прошел год и Маэстро Джаз снова в Москве. Он обожаем российской публикой, да и сам Кориа неоднократно признавался ей в любви. Для него большая честь играть в этом прославленном зале имени Чайковского. Он высоко ценит русскую классическую музыку, любит Скрябина. Ну, кто еще осмелится сыграть и с превеликим «почтением» к специфическому стилю Александра Николаевича композицию на тему его прелюдии. В отличие от Баха, темы которого идеально подходят для джазовой импровизации, «полетный» Скрябин не пользуется успехом у джазменов. Кориа на «разогрев» московской публики бережно берет в свои фантастические руки музыку Скрябина, нежно и мягко обволакивая скрябинский остов своими ритмическими и гармоническими выдумками. Фото: rammusic.ru Скарлатти и Шопен также не пострадали от джазовых «пробежек». Вкус, мера и чутье великого мастера импровизации Чика не испортили оригиналы. Прелюдия ми-минор Шопена обрела в левой руке налет босса-новы, еще больше выявив импровизационную, практически, джазовую природу шопеновских мелодических рулад и абсолютно джазовую сущность rubato. На классике еще явственнее проявился легкий певучий звук, вызванный мягким «кошачьим» туше, который всегда присущ пианистической манере Кориа.

Чик Кориа, как всегда, сам вел концерт, общался с публикой, делал селфи, шутил. За обаятельной непосредственностью артиста угадывался опытный шоумен. Московская публика, буквально, ласкала музыканта, посылая на сцену потоки любви, обожания и нежности. Аплодисменты и возгласы завершали фразы в исполняемых пианистом композициях, благодарили за любимые мелодии, прерывали его рассказы, откликаясь на его жесты и мимику. Когда Кориа вынес стул и поставил его на авансцену, все зааплодировали. «Вы любите стул?» — удивленно спросил кумир зал. «В моей музыкальной семье была популярна игра — сыграть портрет человека, нарисовать его звуками. Кто хочет?» Кто только не захотел сесть на этот стул и услышать свой портрет в исполнении самого Чика Кориа. Потом еще и сыграть, да и спеть вместе с маэстро. Не переставая шутить, импровизируя словами и звуками, артист был готов на все. Несанкционированный jam session начался. Фото: rammusic.ru Не менее легендарная, чем сам легендарный автор Чик Кориа, его композиция «Испания» была приготовлена на бис. Игорь Бутман на саксофоне-сопрано играл в дуэте с одним из лучших джазовых ансамблистов мира, чутким партнером во всевозможных джемах, а публика наслаждалась происходящим. Высшее же удовольствие она получила, когда маэстро предоставил соло залу. Все с упоением повторяли музыкальные фразы, сыгранные пианистом. Все это знают наизусть.

Хочется только одного, чтобы фантастический музыкант Чик Кориа чувствовал свой зрелый возраст только в зрелости своего неповторимого таланта.