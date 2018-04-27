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В новой песне Лопес спрашивает у жениха про кольцо
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В новой песне Лопес спрашивает у жениха про кольцо 

Журнал ОК! 5 часов назад
Фото: @jlo
Кажется, 48-летней Дженнифер Лопес уже не терпится сыграть свадьбу с Алексом Родригесом, с которым мировая знаменитость состоит в отношениях с марта 2017 года. Даже тема её новой песни El Anillo ­— что в переводе с испанского «кольцо» — посвящена Родригесу и её любви к нему. И если со своими чувствами звезда определилась (судя по словам трека), то один вопрос всё же её мучает:
Я никогда не чувствовала ничего столь грандиозного. Ты дал много того, о чём я мечтала. У меня уже есть всё, но когда же я получу своё кольцо?, — поёт артистка.
На сцене Billboard Лопес выступила, как и всегда, на «отлично». Выло всё в её стиле: танцы, роскошные костюмы… но в этот раз появилось ещё и кольцо в виде большого обруча. Теперь 42-летний бейсболист уж точно должен понять намёки Дженнифер.
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