Премьера: клип Noize MC «Голос & Струны»

Иван Алексеев (ака Noize MC) представил видео на трек «Голос & Струны», вошедший в хип-хоп оперу «Орфей & Эвридика». Как он рассказал нам, клип был снят в Афинах, а джемы для него устраивал с местными уличными музыкантами.

Noize MC выложил видео на первый трек с альбома «Орфей & Эвридика» — хип-хоп опера, которую рэпер сочинил несколько лет назад, выйдет 31 мая отдельной пластинкой.

Иван Алексеев (ака Noize MC): Уже заканчивая работу над записью хипхоперы «ΘΡΦΣЙ & ЭΒΡИΔИΚΑ», я вдруг понял, что в моей истории не хватает некой отправной точки — своеобразного манифеста, озвучивающего основные принципы главного героя, его мотивы и моральные установки. Нужно было сначала объяснить, кто он, чем живёт, во что верит, что любит, что ненавидит — а только потом уже отправлять его в беспощадную мясорубку сюжета, где испытание медными трубами проверит на прочность каждый из его жизненных постулатов. Тогда я просто вспомнил, о чем сам волновался и мечтал, выступая на Арбате в середине нулевых — и получилась песня «Голос & струны». Клип мы поехали снимать в Афины: я взял минимум аппаратуры и несколько дней играл там на площадях и пешеходных улицах, знакомясь и устраивая джемы с местными уличными музыкантами. А в последний съемочный день мы решили устроить концерт побольше прямо в одном из дворов неподалеку от дома, где жили, — там была колоритная сцена прямо рядом с детской площадкой. Днем написали об этом в нескольких афинских русскоязычных пабликах и наших соцсетях — вечером обалдели от того, сколько людей пришло».