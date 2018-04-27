«Искорки» покажут театральное выступление на сцене в Черемушках

Сегодня театрально-музыкальный кружок «Искорки» покажет свой отчетный концерт «Вместе весело шагать» в малом зале центра культуры и искусства «Меридиан». Зрителей ожидают как проверенные временем театральные и музыкальные перформансы, так и находки прошедшего творческого сезона.

Главным элементом программы станет театрализованное представление — знакомый с детства сюжет в современной обработке «Искорок». Талантливые воспитанники кружка, как совсем юные артисты — в возрасте 5-6 лет, так и ребята, занимающиеся в кружке уже 10 лет, порадуют гостей музыкальными постановками «Котята-поварята» и «Ягодное лукошко».

«Не обойдется вечер и без известных детских песен, которым решительно невозможно не подпевать: «Зверобика», «Хлопайте в ладоши», «Зеленые ботинки», «Василек», «Песня о России», «Снеженика», «Гномик» и многие другие будут звучать со сцены в интерпретации уже нового поколения ребят. И, конечно же, подарки всем гостям концерта — виртуозную игру на таком «сподручном» народном музыкальном инструменте, как деревянные ложки, подарит ансамбль ложкарей», — добавляют организаторы.