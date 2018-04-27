А. Немерюк дал старт музыкальному фестивалю «Московская весна a cappella»

«В Москву наконец-то пришла «Весна a cappella». Это наш московский фестиваль в цикле «Московские сезоны» и проходит он на территории всего города, более чем в 60 локациях. В этом году он проходит с 29 апреля по 9 мая, поэтому приглашаем всех прийти», — сказал А. Немерюк.

Он добавил, что на фестиваль приехали участники из 16 стран, которые ежедневно будут исполнять на площадках различные композиции. «По итогам фестиваля 7 мая мы подведем итоги и выберем лучший коллектив a cappella 2018 г. А 8 и 9 мая участники фестиваля представят композиции, посвященные Дню Победы, исполнят песни военных лет», — пояснил глава департамента.

Общий призовой фонд международного конкурса исполнителей, по его словам, составляет 20 млн руб., фонд сформирован из спонсорских денег.

В рамках фестиваля по всему городу откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти на 40 сценах. В качестве сцен вновь будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы скверов. Гостей ждут сотни концертов, театрализованные представления, мюзиклы, тематические мастер-класcы, экскурсии и выставки. Также в рамках фестиваля пройдет около 100 музыкальных спектаклей, посетить их можно бесплатно. Кроме того, запланировано 20 бесплатных экскурсий, на которых расскажут о музыкантах, живших и работавших в Москве, поведают историю создания музыкальных произведений, покажут места, где обитали персонажи известных опер.