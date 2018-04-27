Группа Jethro Tull отметит юбилей концертами в трех российских городах

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Британская рок-группа Jethro Tull выступит в пятницу в Москве, 28 апреля в Екатеринбурге и 29 апреля в Санкт-Петербурге в рамках тура к 50-летию коллектива.

Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС основатель группы, флейтист Иэн Андерсон.

"Пятьдесят лет только на бумаге кажутся долгими. Сегодня эти 50 лет будут прожиты за один день — за счет подготовки, самого концерта, — отметил Андерсон, подчеркнув, что в музыке вообще нет понятия времени. — Оркестры же не считают, сколько лет музыке Чайковского".

Сет-лист российских концертов не будет отличаться от того, что Jethro Tull играют во всем нынешнем туре. «Сет-лист был составлен специально для этого юбилейного тура. Так что программа не меняется на маршруте, это концептуальное шоу, близкое уже к театральной постановке», — сказал Андерсон.

Музыкант признался, что Россия, которую группа впервые посетила в начале 1990-х, сильно повлияла на него. «Я был восхищен, на меня это произвело гораздо большее впечатление, чем, например, поездки по США. Вообще поездки в Россию, Латинскую Америку и Германию тех годов очень вдохновляли, — поделился он. — К тому же русские были первыми в космосе, сделали много открытий, это особый дух, дух приключений».

Андерсон также вспомнил о сотрудничестве с лидером российской рок-группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым при записи его альбома «Соль». «Борис — очень яркая фигура в русской музыке, он представлял собой перемены, был за принятие западной культуры. Видно, что на его группу „Аквариум“ повлияли прогрессивные западные рок-команды», — считает он.

О Jethro Tull

Jethro Tull создана в 1967 году. Группа названа по имени Джетро Талла — английского ученого-агротехника, жившего на рубеже XVII-XVIII веков и прославившегося изобретением усовершенствованной модели плуга-сеялки. Примечательным фактом является то, что в конструкции этого приспособления использовался принцип работы музыкального инструмента органа.

Лидер коллектива Иэн Андерсон стал первым рок-музыкантом, регулярно использующим флейту. Наибольшая популярность группы пришлась на 1970-е годы, когда пять альбомов Jethro Tull получили платиновый статус, 11 — золотой. Всего же в мире было продано свыше 60 млн копий альбомов группы.