Крупнейший фестиваль гитарной музыки пройдет в 21-й раз

Калуга, 27 апреля 2018 г. С 28 мая по 1 июня 2018 года в Калуге пройдет XXI международный музыкальный фестиваль «Мир Гитары». Традиционно, один из крупнейших гитарных форумов мира, в течение пяти дней представит самые разные музыкальные жанры. Центральный день фестиваля, 30-е мая, будет посвящен 25-летию творческой деятельности самого титулованного гитариста России Романа Мирошниченко. Мирошниченко исполнит композиции с нового альбома «Ascension» вошедшего в этом году в пятерку номинантов на «Лучший инструментальный альбом» по версии престижной американской премии The Independent Music Awards (IMA). В этом концерте Романа поздравит американская звезда Дженнифер Баттен — экс-гитаристка Майкла Джексона и интернациональная группа «Sambateria», которые выступят вместе с группой Романа Мирошниченко RMProject.

Также, среди участников фестиваля фламенко-гитарист Хуан Мануэль Каньизарес, датский виртуоз Хенрик Андерсен, гитарный дуэт «Katona Twins» из Германии, уникальный гитарный оркестр из Испании «Sinfonity Electric Guitar Orchestra», симфонический оркестр «Русская Филармония», талантливые музыканты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Молдовы и Российской Федерации.

"В очередной раз в фестивале примут участие музыканты из России, США, Европы, и стран СНГ, — говорит директор международных проектов «Мира Гитары» Роман Мирошниченко. — таким образом мы продемонстрируем, что в мире музыки нет ни границ, ни политики!"