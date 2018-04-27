Хороший старт для исполнителей: Дробыш, Казарновская и Пригожин — о конкурсе «Московская весна a cappella»

Петь — без музыки, танцевать — под звуки собственного голоса. Вместо концертного зала — улицы города. 27 апреля в рамках одноименного фестиваля стартует международный конкурс «Московская весна a cappella». В прошлом году москвичей и туристов порадовали этнические коллективы из Филиппин и Латинской Америки, исполнители русских народных песен, немецкий хор, ансамбль казачьей песни. В этом году приедут группа из Южной Кореи, итальянский поп-коллектив, битбоксеры из Франции — всего 1630 исполнителей из 16 стран мира и 40 регионов России. Конкурс пройдет во второй раз.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш

«Одних вокальных данных недостаточно, еще нужно обаяние»

В этом году конкурс может получиться даже масштабнее, чем в прошлом. Конечно, мы ждем участников не только со всех уголков России, но и из других стран — США, Германии и прочих. Выступят большие и малые составы, сольные исполнители.

Порой творческую самодеятельность недооценивают, хотя ею занимаются очень много по-настоящему талантливых людей. Они часто остаются в стороне и не могут показать себя. Для них самое сложное — донести свое творчество до зрителей, быть услышанными. Так что конкурс здорово им в этом помогает. Но вместе с этим у участников появляется еще одна трудная задача.

Представьте: по улице гуляют люди, идут по своим делам. А конкурсантам нужно их привлечь, заставить изменить свои планы, чтобы человек остановился и послушал музыку. Такое даже профессиональным певцам не всегда под силу. Одно дело, когда артист выступает в концертном зале, зрители приходят именно к нему, покупают билеты. А конкурс «Московская весна a cappella» — это когда артисты должны сами завоевать внимание, здесь и сейчас. И поэтому одних вокальных данных недостаточно, еще нужно обаяние, умение правильно подать песню.

Вообще это хороший старт для исполнителей. Они оказываются в красивом городе, красивом месте, в красивое время года. Да и площадок для людей, занимающихся пением а капелла, не так много. Думаю, после конкурса мы узнаем очень много новых талантливых имен.

Оперная певица Любовь Казарновская

«С прошлого года я почерпнула для себя некоторые идеи»

Конкурс «Московская весна a cappella» раскрывает фантазию исполнителей, показывает, насколько они креативны и умеют соединять свои голоса, создавать композиции в совершенно неожиданном стиле. Нужно сказать, что в прошлом году участники нас этим порадовали.

Мне запомнились этнические коллективы из Латинской Америки, Австралии, Европы. Они одновременно и пели, и танцевали — технически это сложно. Ребята из Филиппин выступали у здания МХАТа в своих национальных одеждах. Участники из Венгрии блестяще исполнили мадьярские песни. Русские ребята прекрасно спели народные песни на несколько голосов. Я была в восторге! Думаю, в этом году будет что-то подобное, но, наверное, приедут больше участников, ведь конкурс имел большой резонанс. Во всяком случае я жду сюрпризов.

Кстати, с прошлого года я почерпнула для себя некоторые идеи. Я подумала, что можно исполнить акапельно некоторые произведения, которые я привыкла слышать с аккомпанементом. И я уже начала действовать в этом направлении. Это будут народные песни и духовные сочинения, например Павла Чеснокова и Дмитрия Бортнянского . Арию «Каста Дива» из оперы «Норма» Беллини я хочу исполнить акапельно с небольшим хором.

Продюсер Иосиф Пригожин

«У нас абсолютно чистый конкурс»

Если у конкурса есть продолжение, это значит, что людям понравилось. Он должен жить и дальше, и я надеюсь, что москвичи и гости города будут поддерживать «Московскую весну a cappella». Это красиво, празднично, один из самых лучших проектов.

В нашу замечательную и красивую Москву приедут участники и из других стран. С прошлого года мне особенно запомнились музыканты из Малайзии, Сингапура, Великобритании. Мы показали им красоты нашей столицы, а они смогли проявить себя перед российским зрителем.

Я — человек, занимающийся продвижением, у меня 30-летний стаж этой работы. Поэтому логично, что меня позвали занять место в жюри. И я могу сказать, что у нас абсолютно чистый, честнейший конкурс, который только может быть. Прежде всего нам важен, конечно же, талант конкурсантов, репертуар, который они выбирают.

Вообще в перспективе мы, может быть, будем работать с кем-то из артистов и после конкурса. Но кроме этого их ждут и другие призы, что не может не радовать.