«Греческий Первомай» устроят неподалеку от Куркина

Готовить греческий салат и понимать национальную музыку Греции научат 1 мая в Культурном центре «Салют» неподалеку от Куркина.

— «Греческое настроение» будут создавать творческие коллективы Культурного центра. Ожидается, что фестиваль посетит греческая певица Ариадна Прокопиду, — отметили организаторы.. Гостей ждет знакомство с греческой культурой, музыкой, традициями, кино, а также кулинарный мастер-класс с приготовлением изысканных кушаний.

Программа начнется в 16.00 по адресу: ул. Свободы, д. 37. Вход свободный. Ограничение по возрасту 6+. (ск)