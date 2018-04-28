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В культурном центре Текстильщиков прозвучат композиции Петра Чайковского
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В культурном центре Текстильщиков прозвучат композиции Петра Чайковского 

Управа района Текстильщики 43 минуты назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В малом зале Культурного центра «Москвич», который расположен в Текстильщиках, 30 апреля дадут концерт «Посвящение Чайковскому». Как рассказали в пресс-службе учреждения, классические композиции прозвучат в рамках «Музыкального понедельника».
— Концерты в рамках проекта «Музыкальный понедельник» всегда отличаются утонченностью исполнения, теплой атмосферой. Посетить мероприятие можно бесплатно, — сообщил представитель пресс-службы.
Начало в 19.00. Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте Культурного центра «Москвич».
Культурный центр расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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