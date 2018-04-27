В органном зале Краснодара изменят интерьер и улучшат акустику

Помещение муниципального концертного зала по ул. Красной, 122, где расположен единственный в городе органный комплекс, будет отремонтировано в течение лета 2018 г. Специалисты улучшат акустику зала, изменят его интерьер и полностью заменят сидения для зрителей.

«Муниципальный органный зал — одна из главных концертных площадок Краснодара. Здесь регулярно проходят выступления известных музыкантов, дирижёров и оркестров, в том числе с приглашением иностранных гостей. Помещение уже давно нуждалось в обновлении. К началу нового музыкального сезона концертный зал предстанет перед горожанами обновленным», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов

Вместе с ремонтом основного помещения также обновят холл на втором этаже, который используется для проведения выставок.

Как уточнили в учреждении, ремонтные работы планируется провести после закрытия музыкального и театрального сезонов, когда в зале не проводят мероприятия — в период с 28 июня до 15 сентября. Средства на проведение работ в размере 9 млн руб. выделены из городского бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.