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В органном зале Краснодара изменят интерьер и улучшат акустику
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В органном зале Краснодара изменят интерьер и улучшат акустику 

АиФ — Юг 38 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Помещение муниципального концертного зала по ул. Красной, 122, где расположен единственный в городе органный комплекс, будет отремонтировано в течение лета 2018 г. Специалисты улучшат акустику зала, изменят его интерьер и полностью заменят сидения для зрителей.
«Муниципальный органный зал — одна из главных концертных площадок Краснодара. Здесь регулярно проходят выступления известных музыкантов, дирижёров и оркестров, в том числе с приглашением иностранных гостей. Помещение уже давно нуждалось в обновлении. К началу нового музыкального сезона концертный зал предстанет перед горожанами обновленным», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.
Вместе с ремонтом основного помещения также обновят холл на втором этаже, который используется для проведения выставок.
Как уточнили в учреждении, ремонтные работы планируется провести после закрытия музыкального и театрального сезонов, когда в зале не проводят мероприятия — в период с 28 июня до 15 сентября. Средства на проведение работ в размере 9 млн руб. выделены из городского бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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