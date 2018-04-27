В Щукине вспомнят двух выдающихся музыкальных педагогов

В субботу, 28 апреля, в концертном зеле МГИМ им. А. Г. Шнитке района Щукино состоится музыкальный вечер памяти выдающихся музыкальных педагогов по классу фортепиано Юлии Гиттис и Инессы Антыпко.

— На сцену выйдут ученики и друзья творческих женщин, — рассказали организаторы концерта.

Преподаватели МГИМ им. Шнитке также внесут свою лепту, подготовив выступления наиболее перспективных учеников своих классов. Прозвучит музыка широкого стилевого диапазона, сочинения русских и зарубежных композиторов от барокко до наших дней.

Концерт начнется в 18.00 по адресу: улица Маршала Соколовского, дом 10. станция метро «Октябрьское поле». (ск)