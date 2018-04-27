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Около 50 арт-объектов установили на площадках «Московской весны A cappella»
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Около 50 арт-объектов установили на площадках «Московской весны A cappella» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Около 50 интерактивных музыкальных арт-объектов установили на площадках фестиваля «Московская весна A Cappella», сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» в пятницу.
На площадках фестиваля можно будет посидеть на 30 «музыкальных скамейках», мелодия которых меняется в зависимости от того, сколько человек на них расположились.
"На Тверской площади и площади Революции установят интерактивные арт-объекты «Граммофон» высотой порядка трех метров. Из раструба таких граммофонов «вылетают» бабочки, символизирующие и звуки музыки, и наступившую весну. А если посетители начнут вращать ручку граммофона — зазвучит музыка, композиции популярных исполнителей", — рассказали организаторы.
На Тверской площади, в Новопушкинском сквере, в Камергерском переулке и на Новом Арбате можно будет послушать песни известных исполнителей с помощью арт-объектов «Виниловый диск». Также в центре Москвы установили арт-объекты «Дуэт со звездой», которые представляют собой сцены с ретро-микрофонами — если нажать на кнопку, то зазвучит трек в исполнении, например, Элвиса Пресли.
"Всего на площадках фестиваля «Московская весна A Cappella» установили около 50 интерактивных музыкальных арт-объектов", — заключили организаторы.
Международный конкурс-фестиваль «Московская весна A Cappella» стартовал в столице 27 апреля и продлится до 9 мая. Всего в Москве открылась 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях — в качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. На фестивале выступят более 180 коллективов из 16 стран мира, среди которых США, Италия, Франция и Великобритания, всего участие примут более 1,6 тысячи человек. Итоги конкурса жюри подведет 7 мая.
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