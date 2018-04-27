ABBA воссоединилась спустя 35 лет

Участники шведской группы ABBA решили временно воссоединиться и записали несколько новых песен. Об этом сообщается в официальном аккаунте квартета в Instagram.

По словам музыкантов, все они почувствовали, что «через 35 лет было бы здорово снова объединиться и пойти в студию звукозаписи».

Одну из двух новых песен, I Still Have Faith In You, пообещали представить на специальном телешоу NBC и BBC в декабре.

«Мы, возможно, постарели, но песня новая. И это приятно», — отметили музыканты.

ABBA распалась в начале 1980-х годов. Несколько раз после этого участники группы выступали вместе.

Ранее они анонсировали свой «виртуальный тур», который должен состояться в 2019 году. Сообщалось, что на настоящих концертах появятся оцифрованные изображения музыкантов.