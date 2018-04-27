На Ферганской прошел концерт «Весна идет» 

В Органном зале детской школы искусств имени Балакирева 22 апреля состоялся концерт «Весна идет» учащихся музыкального театра «Радуга» и академического сольного пения.
«Первоклассники музыкального театра успешно выступили с «Веселыми нотками» Давида Тухманова в постановке Лидии Скусниченко. Продолжили концерт учащиеся академического сольного пения преподавателей Светланы Здоровой, Наталии Поляниновой и Лидии Скусниченко. Арии, романсы, любимые песни украсили этот концерт, который прошел при полном аншлаге любителей вокального искусства», — отмечается в сообщении на сайте учреждения. (вт)