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Концерт «Звёзды Виктора Дробыша» состоится в Петербурге
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Концерт «Звёзды Виктора Дробыша» состоится в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На сцене концертного зала «Октябрьский» выступят ученики знаменитого композитора, которые сегодня уже сами стали популярными.
Гости БКЗ встретятся со Стасом Пьехой, Зарой, Славой. Музыкальную феерию продолжат Александр Коган, Настасья Самбурская, IVAN, победители «Новой Фабрики Звезд» — Гюзель Хасанова, группа «Север.17», CASH и многие другие. Зрители станут участниками настоящего музыкального праздника, яркого и запоминающегося шоу с участием любимых артистов, которые исполнят уже полюбившиеся хиты, вошедшие в золотую коллекцию российской эстрады.
«Хочу показать петербургской публике свою самую лучшую молодежь, победителей «Фабрики звёзд», — говорит известный наставник. — В программе также немало новых имён. Надеюсь, что выступление многих будет настоящим откровением для зрителей. Я люблю юных, верю в них, много делаю, чтобы они состоялись в жизни и на сцене. Уверен: многие молодые артисты, которые выйдут в этот вечер, со временем станут настоящими звёздами и самостоятельно будут собирать любимый «Октябрьский».
Виктор Дробыш родился в Колпино. Закончил музыкальную школу, музучилище, консерваторию им. Римского-Корсакова. Работал в Германии, Финляндии. В 2004, 2006-м принимал участие в проекте первого канала «Фабрика звёзд». В 2010-м ему присвоено звание «Заслуженный артист России». Сейчас композитор, продюсер ведет теле проект «Ты — супер!», где предоставляется шанс детям с трудной судьбой. Также артист шефствует над детским домом в Колпино.
Начало в 19.00.
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