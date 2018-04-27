Концерт «Звёзды Виктора Дробыша» состоится в Петербурге

На сцене концертного зала «Октябрьский» выступят ученики знаменитого композитора, которые сегодня уже сами стали популярными.

Гости БКЗ встретятся со Стасом Пьехой , Зарой, Славой. Музыкальную феерию продолжат Александр Коган Настасья Самбурская , IVAN, победители «Новой Фабрики Звезд» — Гюзель Хасанова, группа «Север.17», CASH и многие другие. Зрители станут участниками настоящего музыкального праздника, яркого и запоминающегося шоу с участием любимых артистов, которые исполнят уже полюбившиеся хиты, вошедшие в золотую коллекцию российской эстрады.

«Хочу показать петербургской публике свою самую лучшую молодежь, победителей «Фабрики звёзд», — говорит известный наставник. — В программе также немало новых имён. Надеюсь, что выступление многих будет настоящим откровением для зрителей. Я люблю юных, верю в них, много делаю, чтобы они состоялись в жизни и на сцене. Уверен: многие молодые артисты, которые выйдут в этот вечер, со временем станут настоящими звёздами и самостоятельно будут собирать любимый «Октябрьский».

Виктор Дробыш родился в Колпино. Закончил музыкальную школу, музучилище, консерваторию им. Римского-Корсакова. Работал в Германии, Финляндии. В 2004, 2006-м принимал участие в проекте первого канала «Фабрика звёзд». В 2010-м ему присвоено звание «Заслуженный артист России». Сейчас композитор, продюсер ведет теле проект «Ты — супер!», где предоставляется шанс детям с трудной судьбой. Также артист шефствует над детским домом в Колпино.

Начало в 19.00.