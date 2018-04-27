30 апреля в Волгограде состоится Всероссийский фестиваль искусств, посвящённый 75-летию Победы в Сталинградской битве и 25-летию со дня образования школ имени Балакирева.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, в конкурсе примут участие педагоги, творческие коллективы, учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из Москвы, Петрозаводска, Казани, Тольятти, Луганска, Ахтубинска и Волгограда. Все они уже прошли I тур в своих регионах. Впервые на мероприятие приедет делегация из Луганска. Музыкальные учреждения покажут свои выступления в разных видах искусств: музыкальном, хореографическом, фольклорном и цирковом. В концертной программе фестиваля прозвучат мелодии военных лет, гимн балакиревских школ волгоградского композитора Владимира Королевского. Отметим, на сегодняшний день 12 российских школ носят имя известного композитора Милия Балакирева. Одна из них уже 25 лет работает в Дзержинском районе Волгограда. Здесь обучается почти 600 детей. Ребята занимаются по 6 направлениям: инструментальное и вокальное исполнительство, хореографическое, фольклорное, цирковое искусство, музыкальный фольклор. Добавим, гала-концерт фестиваля состоится на сцене Волгоградского музыкального театра в 17:30.