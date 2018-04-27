Ещё
Москва онлайн покажет концерт пианиста Петра Айду на Пушкинской набережной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москва онлайн покажет концерт пианиста Петра Айду на Пушкинской набережной 

Москва24 52 минуты назад
Фото: Москва24
1 мая посетителей парка Горького ждет открытие 90-ого летнего сезона! Поэтому в этот день запланированы — LaLaGo-парад, велогонка, фехтование, танцы и актерское мастерство от «Гоголь-центра». А нашим читателям мы предлагаем посмотреть утренний концерт пианиста и композитора Петра Айду. Он выступит в Ажурной беседке возле Пушкинской набережной.
Петр Айду — обладатель 1-й премии и Гран-при юношеского Международного конкурса пианистов в Цинциннати (США, 1991), 2-й премии на VIII Международном конкурсе пианистов в Риме (1997). Музыкант преподает дисциплину «Камерный ансамбль» в Московской консерватории. Петр является автором и участником музыкальных перформансов и концертов, коллекционирует раритетные исторические рояли и клавишные инструменты.
Смотрите 1 мая в 12:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Москва24: последние новости
Джаред Лето спел с поклонниками в центре Санкт-Петербурга Марк Тишман: "Мне все равно, что останется после меня" Известные джазовые музыканты выступили в столичном метро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Как уходили знаменитости16
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Как люди худеют на телешоу: фото до и после8
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение