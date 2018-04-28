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Группа АВВА записала две новые песни впервые за 35 лет
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Группа АВВА записала две новые песни впервые за 35 лет 

Teleprogramma.pro 31 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Участники легендарного шведского квартета АВВА впервые за 35 лет встретились в студии звукозаписи, чтобы записать две новые песни. Об этом музыканты сами рассказали в своем Instagram. Одна из песен, получившая название I Still Have Faith In You («Я все еще верю в тебя»), станет частью телевизионного шоу, посвященного группе, где ее исполнят так называемые «аббатары» — цифровые копии музыкантов, которые, как обещают их создатели, невозможно будет отличить от живых людей. Название второй песни группа пока не раскрыла.
«Мы все четверо почувствовали, что спустя 35 лет будет здорово объединить свои силы снова и прийти в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали. Было похоже, будто время остановилось, а мы просто уходили на каникулы» — говорится в сообщении группы. Как утверждают музыканты, программа, спродюссированная телеканалами NBC и BBC, выйдет на экраны в декабре. «Возможно, мы повзрослели, но песня новая. И это очень здорово», — добавили они.
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«Я умер и попал на скандинавские небеса!», «Я вырос на песнях группы ABBA. Для меня это лучшая новость всех времен!», «Вы только что сделали счастливыми миллионы ваших фанатов по всему миру. Не могу дождаться, когда услышу ваши новые песни», — пришли в восторг поклонники группы.
Шведский квартет ABBA был создан в 1972 году. За десять лет своего существования группа выпустила восемь альбомов, а многочисленные сборники песен коллектива продолжают выходить. Мюзикл Mamma Mia!, в основу которого положены песни ABBA, уже посмотрели около 60 млн человек в сотнях театров мира. Мюзикл лег в основу одноименного фильма с Амандой Сейфрид и Мэрил Стрип, а 19 июля в прокат выходит продолжение картины, в котором появятся новые герои, в числе которых певица Шер — она играет бабушку главной героини.
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