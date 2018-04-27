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Клип Ed Sheeran и Фараона, выступление Дженнифер Лопес — 5 музыкальных событий недели
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Клип Ed Sheeran и Фараона, выступление Дженнифер Лопес — 5 музыкальных событий недели 

Журнал ОК! 36 минут назад
Ed Sheeran, клип на песню Happier Сегодня Ed Sheeran опубликовал на своем YouTube-канале клип на трогательную песню Happier. Сам артист в ролике не появляется, вместо этого — сильно похожая на него кукла. Сюжет клипа соответствует тексту: главный герой видит свою любовь в объятиях другого и понимает, что с ним она счастливее…
Janelle Monáe, альбом Dirty Computer Жанель Монэ (Janelle Monáe) — американская певица, автор песен, продюсер, актриса, шестикратная номинантка на премию «Грэмми» представила свой третий студийный альбом. Пластинка под названием Dirty Computer вышла сегодня, 27 апреля. В альбом вошло 14 новых треков, среди которых и главный сингл Make Me Feel.
Фараон, клип на трек «Одним целым» Рэпер Фараон экранизировал один из своих самых лиричных треков, который вошёл в его предыдущий альбом под названием Pink Phloyd. Ролик отсылает к библейскому сюжету: в последней сцене девушка срывает яблоко с дерева и весь мир окрашивается в розовый цвет.
Anne-Marie, альбом Speak Your Mind Speak Your Mind — творческий поток мыслей, результат двухлетней кропотливой работы Anne-Marie. Одна из самых популярных и успешных певиц Великобритании рассказала в альбоме самые важные и волнительные истории из жизни.
Выступление Дженнифер Лопес на Billboard Вчера, 26 апреля, в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения премий Billboard Latin Music Awards. Звездой мероприятия этого года стала Дженнифер Лопес, которая представила зрителям фееричное выступление. Появилась на сцене Джей Ло в полупрозрачном золотом боди, сидя в цветке лотоса. Рядом с ней выступали акробаты и танцоры. Таким способом певица презентовала свою новую песню El Anillo.
Дженнифер Лопес
Even my #pups #love #QueenJLO—#lotus #JLO #JenniferLopez #ElAnillo #epic #queen #Bronx #PuertoRico #Latina #Boricua #Vegas #LatinBillboard #Blogger A post shared by bionicavb (@bionicavb) on Apr 26, 2018 at 6:10pm PDT
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