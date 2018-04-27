В Ярославле пройдет Х Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Программа мероприятий:

1 мая в 18.00 — Ярославская филармония

Концертная программа «Бенефис альта» приурочена к 65-летию со дня рождения Юрия Башмета (отмечалось 24 января). Программа представит Башмета как дирижера, камерного исполнителя, уникального альтиста-виртуоза. В концерте примут участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» и хоровая капелла «Ярославия», прозвучат шедевры классической музыки и сочинения современных композиторов, посвящённые бенефицианту. 2 мая — мультимедийное шоу на музыку Франца Шуберта в исполнении ансамбля «SOQQUARDO ITALIANO» и ВинченцоКапеццутто (контртенор)

3 мая — Концерт европейских исполнителей на деревянных духовых инструментах в сопровождении лауреата премии «Грэмми» камерного ансамбля «Солисты Москвы».

4 мая совместно с каналом «Культура» будет произведён отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр. 5 мая — пражский камерный оркестр им. Антонина Дворжака представит свои интерпретации сочинений В. Моцарта , Л. Яначека и А. Дворжака.

6 мая — квинтет «QUINTESSENTIA BRASS».

7 мая — концерт симфонического оркестра «Новая Россия» и хоровой капеллы «Ярославия».

8 мая — Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия» соединятся с НиноКатамадзе и группой «INSIGHT» (Грузия).

Надежды Михалковой, 9 мая — на сцене театра драмы имени Федора Волкова. Музыкально-драматический спектакль «Страсти по Пиковой Даме» представит публике Юрия Башмета в качестве режиссера музыкальной фантазии на темы А. Пушкина и П. Чайковского в исполнении Ирины Богачевой Сергея Епишева , солистов оперы Большого театра России и симфонического оркестра «Новая Россия».

Традиционно концерты фестиваля состоятся не только в Ярославле, но и также в селе Великое, городах Переславле-Залесском, Ростове, Рыбинске, Угличе.