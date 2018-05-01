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В Ярославле пройдет международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета
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В Ярославле пройдет международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в десятый раз пройдет в Ярославле с 1 по 9 мая и соберет музыкантов из России, Италии, Чехии, Бельгии, Финляндии, Швейцарии и Грузии.
Центральной темой фестиваля в этом году стало музыкальное путешествие по странам Европы.
"В Россию приедут коллективы и музыканты, завоевавшие мировую известность: барочный ансамбль Soqquadro Italiano (Италия), Камерный оркестр Антонина Дворжака (Прага, Чехия), Quintessenza Brass (Италия), Жан-Люк Фафшан (фортепиано, Бельгия), Массимо Мерчелли (флейта, Италия), Харри Маки (кларнет, Финляндия), Карло Коломбо (фагот, Италия-Швейцария), Нино Катамадзе и группа Insight (Грузия) и многие другие", — сообщают организаторы. Сам маэстро Башмет выступит в качестве солиста и дирижера своих коллективов: Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».
Концерты, мастер-классы и творческие встречи известных исполнителей пройдут в Ростове, Рыбинске, Угличе, селе Великом и Переславле-Залесском. Кроме того, в рамках юбилейного фестиваля пройдет один из этапов отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
"В научной программе фестиваля — две конференции: Бельгийская музыкальная культура за 400 лет «Роль и история музыки Бельгии в музыкальной жизни Европы» и «Музыка и наше время» — «В поисках новых горизонтов» (на основе творчества Соквадро Итальяно и новых подходах к исполнению и представлению музыки)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за 10 лет своего существования фестиваль стал одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России.
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