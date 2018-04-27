Президент и обольститель

Программа вечера — а это на три четверти была американская музыка — так же естественна для американского певца, как, допустим, концерт русского солиста с русскими романсами и ариями из русских опер. Но политическая обстановка сейчас такова, что простейший факт вызвал к Хэмпсону множество вопросов. Именно об этом его не раз спрашивали в интервью. И он в ответ говорил очевидные вещи: людям нужно знать друг друга, исходя из того, что «все мы разные». Знание другого снимает страх, а, следовательно, и агрессию. (Не говоря уже о том. что хорошую музыку — любую — стоит просто слушать).

Задачу узнавания Хэмпсон выполнил с редкой последовательностью и по всем направлениям. Выбор названий был интересен сочетанием известного и нового — для российской аудитории. Столпы американской музыки двадцатого века, стык джаза и «академизма», зрительские воспоминания о блюзах, регтаймах, «кантри». И толика европейской классики на десерт. Фото: Ира Полярная/Опера Априори

Началось с российской премьеры произведения современного американского композитора. «Письма от Линкольна» Майкла Доэрти написаны в 2009 году, к 200-летию со дня рождения великого президента, и в буквальном смысле основаны на его письмах. Хэмпсон был первым исполнителем моно-оперы для баритона и оркестра, наполненной открытым — до простодушия — и глубоким чувством. В музыке Доэрти продолжены традиции Берстайна. А по этическому накалу… тут стоит процитировать композитора: " я создал музыкальный портрет человека, обладавшего красноречием и надеявшегося на то, что человеческий дух сможет преодолеть предрассудки и различия мнений для того, чтобы сделать мир лучше".

Отдав дань серьезному, Хэмпсон переключился на лирическое. Три песни тридцатых годов ( Коул Портер ) — и женская часть публики «плывет»: ведь заезжий баритон не просто всеми фибрами чувствует сладкую негу этих «Love me, love you», но и входит в какой-то там список «самых красивых людей» — по версии популярного СМИ. А Портера поет так, как и положено петь: с всемирной ласковой задушевностью — и вместе с тем обращаясь к каждому лично. Сюда же можно отнести арию из кальмановской оперетты, где бравый герой меланхолически восклицает " пой, цыган, пой": Хэмпсон придает шлягеру вокальную оперную глубину, не лишая ее необходимой доли «попсовости». Фото: Ира Полярная/Опера Априори

Сопровождавший Хэмпсона оркестр Музыкального театра как будто обрел второе дыхание с молодым дирижером Валентином Урюпиным . Впрочем, иного от Урюпина и не ждали. Да и победу в 2017 году на международном конкурсе дирижеров имени Георга Шолти не просто так присуждают. Инструментальный Бернстайн в его «изложении» звучал объемно и с оркестровыми нюансами, и, главное, по-разному, в зависимости от характера музыки — начиная с драматических, серьезно-взволнованных Медитаций из «Мессы», продолжая философическо-"саркастическими" фрагментами из Дивертисмента для оркестра. А бесшабашно-веселыми «Тремя танцами» из мюзикла «Увольнение в город» дирижировал сам Хэмпсон, и сделал это во всех смыслах играючи. Даже пританцовывая. Передавая и вкрадчивое лукавство, и улыбку до ушей, и намеки на игру «биг-бэнда на открытом воздухе». А обилие в оркестре медных духовых и разнообразной перкуссии (кое-что, по словам организаторов, находили прямо во время репетиций) было умело подчеркнуто как специфика звучания. Фото: Ира Полярная/Опера Априори