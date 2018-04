Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении

Публикация от @abbaofficial 27 Апр 2018 в 4:11 PDT Вот это новости! Легендарные участники культовой группы ABBA решили воссоединиться. Об этом они рассказали в своем профиле в Инстаграм:

Мы все пришли к решению, что было бы очень здорово вновь собраться вместе после 35 лет молчания, и отправиться в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали. И время будто остановилось…

— написали участники в своем профиле.

Они сообщили поклонникам своего творчества, что уже записали две композиции. Но пока их никто не слышал, зато известно название одной из песен — " I Still Have Faith In You".

Участники также планируют провести "виртуальный тур" группы, где во время шоу на сцене будут выступать голограммы музыкантов.