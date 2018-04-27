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Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении
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Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @abbaofficial
Вот это новости! Легендарные участники культовой группы ABBA решили воссоединиться. Об этом они рассказали в своем профиле в Инстаграм:

Публикация от @abbaofficial

Мы все пришли к решению, что было бы очень здорово вновь собраться вместе после 35 лет молчания, и отправиться в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали. И время будто остановилось…
— написали участники в своем профиле.
Они сообщили поклонникам своего творчества, что уже записали две композиции. Но пока их никто не слышал, зато известно название одной из песен — " I Still Have Faith In You".
Участники также планируют провести "виртуальный тур" группы, где во время шоу на сцене будут выступать голограммы музыкантов.
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