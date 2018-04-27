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Лоза пессимистично отнесся к воссоединению ABBA
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Лоза пессимистично отнесся к воссоединению ABBA 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Шведский музыкальный коллектив ABBA впервые после 35‐летнего молчания записал две новые песни. Радостное сообщение об этом событии появилось в Instagram‐аккаунте группы. Музыкальный эксперт, критик, автор и исполнитель Юрий Лоза рассказал «360», как, по его мнению, следует относиться к нынешнему воссоединению коллектива.
ABBA — это бренд, определенный бренд. Им заплатили, видимо, гигантские-какие-то деньги, чтобы они собрались. Но я не верю, что это будет так же привлекательно. Если они, конечно, грамотно не подойдут к этому вопросу. Если они кардинально не поменяют имидж. Энергетика ABBA — она же была еще и в их выступлениях… Где взять сейчас такую энергетику этим людям?
По словам Юрия Лозы, он не может себе представить — как участники коллектива в их возрасте будут смотреться на сцене. Ведь изначально коллектив пел юношеские песни о любви, и эти песни пели симпатичные девушки и парни. Может быть, оговорился Юрий Лоза, их даже можно назвать сексапильными.
«Там была сексапильность, очарование. А здесь что? Умиление? «Ох ты, старички-то еще живы!» А что еще мы можем чувствовать? И как я с таким настроением буду слушать песни про любовь?», — задался вопросом Юрий Лоза.
Вспоминая об ABBA 35-летней давности, Юрий Лоза не стал скрывать, что молодые люди того времени испытывали некий сексуальный подъем, глядя на коллектив. Парни засматривались на девичью часть ABBA, а девушки смотрели на красивых поющих парней. Сегодняшняя ABBA, по мнению критика, конечно же никаких подобных чувств вызвать не способна, а старики, поющие о юношеской любви, будут выглядеть смешно и нелепо.
Шведская группа ABBA проведет серию шоу, во время которых будут использованы виртуальные копии музыкантов, списанные с их реальных прототипов. О планах удивить фанатов необычным зрелищем представители коллектива сообщали еще в прошлом году. Продюсером проекта выступил Саймон Фуллер.
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