Грандиозный хоровой концерт прошёл в школе №2114

Весна — время песен. И это подтвердил отчётный концерт детской хоровой капеллы школы №2114, прошедший 25 апреля.

Сценической площадкой для участников хора стал концертный зал школьного корпуса «Гармония».

Перед многочисленными зрителями выступили около сотни певцов — участники младшего и старшего хоров, ансамбль девочек, вокальный и камерный ансамбли, хор родителей и, конечно же, хор ветеранов района северное Бутово.

Достойным финалом концерта стало грандиозное выступление сводного хора всех его участников. В те мгновения в едином песенном порыве объединились и стар, и млад, и вдохновенные певцы, и их благодарные слушатели.