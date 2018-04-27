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Грандиозный хоровой концерт прошёл в школе №2114
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Грандиозный хоровой концерт прошёл в школе №2114 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Весна — время песен. И это подтвердил отчётный концерт детской хоровой капеллы школы №2114, прошедший 25 апреля.
Сценической площадкой для участников хора стал концертный зал школьного корпуса «Гармония».
Перед многочисленными зрителями выступили около сотни певцов — участники младшего и старшего хоров, ансамбль девочек, вокальный и камерный ансамбли, хор родителей и, конечно же, хор ветеранов района северное Бутово.
Достойным финалом концерта стало грандиозное выступление сводного хора всех его участников. В те мгновения в едином песенном порыве объединились и стар, и млад, и вдохновенные певцы, и их благодарные слушатели.
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