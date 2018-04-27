Песни из всеми любимых мюзиклов прозвучали в центре «Северное Чертаново»

Отчетный концерт студии «Диапазон» запомнился яркими номерами и чистым исполнением. Мероприятие «Классный мюзикл» прошло в центре «Северное Чертаново» в четверг, 26 апреля.

— Все было просто потрясающе. Это был один из лучших концертов с того времени, как я тут работаю. Очень понравился. По времени длился примерно час, что хорошо, потому что не затянули: прям идеально получилось. Песни были все знакомые. Мне понравилось, что программа была разделена на две части: в первой звучали песни из детских сказок, например, «Мэри Поппинс, до свидания», «Красной Шапочки», вальс из мультфильма «Анастасия», потом прозвучали произведения из уже более серьезных мюзиклов, таких как «Нотр-Дам де Пари». Миша Василенко, руководитель, пел очень красиво. Я осталась под большим впечатлением. Некоторые номера сопровождались подтанцовкой ребят из студии «Лотос», например, вальс из «Анастасии». Это выглядело очень здорово. Три-четыре номера были с танцевальным сопровождением, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова. — Очень впечатлило исполнение ребят, я не ожидала. Это было изумительно: настолько чистое звучание. Что очень понравилось — все ребята выступали в тематических костюмах. Хочу отметить, что на этом концерте было очень крутое световое и видео-сопровождение.

Как отметила Юлия Филиппова, во время концерта также прозвучали песни «Кукушка» (как ее перепела Полина Гагарина ), из «Великого Гэтсби», «Величайшего шоумена», мультфильма «Моана», «Песня Забавы» из мультфильма «Летучий корабль».

Фото: предоставила PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/27/40478/