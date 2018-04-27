Песни из всеми любимых мюзиклов прозвучали в центре «Северное Чертаново» 

Отчетный концерт студии «Диапазон» запомнился яркими номерами и чистым исполнением. Мероприятие «Классный мюзикл» прошло в центре «Северное Чертаново» в четверг, 26 апреля.
— Все было просто потрясающе. Это был один из лучших концертов с того времени, как я тут работаю. Очень понравился. По времени длился примерно час, что хорошо, потому что не затянули: прям идеально получилось. Песни были все знакомые. Мне понравилось, что программа была разделена на две части: в первой звучали песни из детских сказок, например, «Мэри Поппинс, до свидания», «Красной Шапочки», вальс из мультфильма «Анастасия», потом прозвучали произведения из уже более серьезных мюзиклов, таких как «Нотр-Дам де Пари». Миша Василенко, руководитель, пел очень красиво. Я осталась под большим впечатлением. Некоторые номера сопровождались подтанцовкой ребят из студии «Лотос», например, вальс из «Анастасии». Это выглядело очень здорово. Три-четыре номера были с танцевальным сопровождением, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова. — Очень впечатлило исполнение ребят, я не ожидала. Это было изумительно: настолько чистое звучание. Что очень понравилось — все ребята выступали в тематических костюмах. Хочу отметить, что на этом концерте было очень крутое световое и видео-сопровождение.
Как отметила Юлия Филиппова, во время концерта также прозвучали песни «Кукушка» (как ее перепела Полина Гагарина), из «Великого Гэтсби», «Величайшего шоумена», мультфильма «Моана», «Песня Забавы» из мультфильма «Летучий корабль».
Фото: предоставила PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/27/40478/