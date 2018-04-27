«Пташечки» подарили жителям Академического района большой мультконцерт

Песни, звучащие в мультиках, всегда позитивны и легко запоминаются. Именно поэтому они любимы не только детьми, но и взрослыми, особенно если звучат в исполнении самых близких и любимых исполнителей.

В центре культуры «Академический» состоялся «Мультконцерт», в котором песни из отечественных и зарубежных мультфильмов исполнили участники вокального ансамбля «Пташечки» под руководством Татьяны Колосовой.. Причем в программе концерта принимали участие все три группы этого любимого в нашем районе творческого коллектива.