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«Пташечки» подарили жителям Академического района большой мультконцерт
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«Пташечки» подарили жителям Академического района большой мультконцерт 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Песни, звучащие в мультиках, всегда позитивны и легко запоминаются. Именно поэтому они любимы не только детьми, но и взрослыми, особенно если звучат в исполнении самых близких и любимых исполнителей.
В центре культуры «Академический» состоялся «Мультконцерт», в котором песни из отечественных и зарубежных мультфильмов исполнили участники вокального ансамбля «Пташечки» под руководством Татьяны Колосовой.. Причем в программе концерта принимали участие все три группы этого любимого в нашем районе творческого коллектива.
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