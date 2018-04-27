Ещё
Им заплатили безумные деньги — Юрий Лоза о воссоединении группы ABBA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Им заплатили безумные деньги — Юрий Лоза о воссоединении группы ABBA 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Музыкант и композитор скептически отнесся к перспективам возрождения культового коллектива.
Юрий Лоза скептически отнесся к перспективе воссоединения участников шведской поп-группы АВВА. Ранее сообщалось, что впервые за последние 35 лет участники коллектива воссоединились для того, чтобы записать две новых песни.
«ABBA — это бренд, определенный бренд. Им заплатили, видимо, гигантские-какие-то деньги, чтобы они собрались. Но я не верю, что это будет так же привлекательно», — заявил Лоза в интервью телеканалу 360.
По его словам, участникам группы надо кардинально поменять имидж. Юрий Лоза заявил, что он не может себе представить, как участники группы будут выглядеть в их нынешнем возрасте на сцене, поскольку изначально — в 70-е — пели юношеские песни о любви.
«Там была сексапильность, очарование. А здесь что? Умиление? «Ох ты, старички-то еще живы!» А что еще мы можем чувствовать? И как я с таким настроением буду слушать песни про любовь?», — вопрошает Лоза.
По мнению музыканта, старики, поющие о юношеской любви, будут выглядеть смешно и нелепо.
ТК «Звезда»: последние новости
Бейонсе вместе с сестрой свалились со сцены во время выступления: видео Коровы вприпрыжку бегут послушать игру маленькой девочки на гармошке: видео Skrillex рассказал, почему не стало Avicii
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы46
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении31
Киноляпы, которые никто не замечал23
Как уходили знаменитости17
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение