Им заплатили безумные деньги — Юрий Лоза о воссоединении группы ABBA

Музыкант и композитор скептически отнесся к перспективам возрождения культового коллектива.

Юрий Лоза скептически отнесся к перспективе воссоединения участников шведской поп-группы АВВА. Ранее сообщалось, что впервые за последние 35 лет участники коллектива воссоединились для того, чтобы записать две новых песни.

«ABBA — это бренд, определенный бренд. Им заплатили, видимо, гигантские-какие-то деньги, чтобы они собрались. Но я не верю, что это будет так же привлекательно», — заявил Лоза в интервью телеканалу 360

По его словам, участникам группы надо кардинально поменять имидж. Юрий Лоза заявил, что он не может себе представить, как участники группы будут выглядеть в их нынешнем возрасте на сцене, поскольку изначально — в 70-е — пели юношеские песни о любви.

«Там была сексапильность, очарование. А здесь что? Умиление? «Ох ты, старички-то еще живы!» А что еще мы можем чувствовать? И как я с таким настроением буду слушать песни про любовь?», — вопрошает Лоза.

По мнению музыканта, старики, поющие о юношеской любви, будут выглядеть смешно и нелепо.