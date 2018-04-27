Джаред Лето: «В России хочу снова попробовать вареники»

Хватит ли жизни, чтобы параллельно выстроить сразу две успешные карьеры и стать настоящей рок-звездой? Джареду Лето 46 лет, и он одинаково востребован и как актер, и как рок-музыкант. При этом он успевает заниматься еще и режиссурой: его документальный фильм «Артефакт», рассказывающий правду о современной музыкальной индустрии, получил высокую оценку поклонников Thirty Seconds to Mars.

Феномен Джареда Лето можно объяснить тем, что он воспитывался в творческой среде. Благодаря своей матери, которую сам Джаред называл хиппи, он с ранних лет был знаком с актерами, музыкантами, фотографами, художниками и сценаристами.

«Благодаря этой атмосфере не было четких границ и установок для моего сознания и воображения. Мы провозглашали свободу творчества и самовыражения», — рассказывает Джаред.

Визуальное искусство всегда представлялось интересным Лето, поэтому он окончил знаменитую Школу искусств в Нью-Йорке. Будучи студентом, Джаред написал сценарий и сыграл главную роль в собственной короткометражке «Плачущая радость». Сейчас Лето голливудская звезда, обладатель таких серьезных кинонаград, как «Оскар», «Золотой глобус», и премии киноактеров США за роль в драме «Далласский клуб покупателей». Миллионы зрителей знают его по фильмам «Реквием по мечте», «Бойцовский клуб», «Отряд самоубийц» и «Бегущий по лезвию 2049».

Джаред Лето и Мэттью Макконахи в фильме 'Далласский клуб покупателей'

Однако, несмотря на достижения в кинематографе, Джаред Лето в первую очередь позиционирует себя как музыкант. Он является вокалистом альтернативной группы Thirty Seconds to Mars, которую вместе с братом Шенноном основал в 1998 году. В группу вошел также Томо Милишевич, американский гитарист и скрипач хорватского происхождения. Успех группы начался с сотрудничества с продю— сером Бобом Эзрином и дебютного альбома Thirty Seconds To Mars. На своем первом сольном концерте в 2001 году братья сыграли практически на всех инструментах: Джаред — на гитаре, бас-гитаре, синтезаторе, а также исполнил все вокальные партии; Шеннон — на ударных.

На данный момент рок-группа выпустила уже пять альбомов. Последний — America — вышел совсем недавно, в этом году. 28 апреля Thirty Seconds To Mars представят песни с него на сцене «Олимпийского» в Москве.

Джаред, вы едете в Москву уже в третий раз. Рады вернуться в Россию снова?

Конечно. Россия — одно из моих любимых мест в мире! Во время последнего нашего тура я получил много ярких впечатлений: у вашей страны невероятная история и культура. Я надеюсь, в этот раз мы посетим больше городов. Мы любим Россию, а в особенности русскую кухню. (Улыбается.)

Правда?

Да, я могу есть не останавливаясь. (Смеется.) Я вегетарианец, и в русской кухне мне нравятся сладкие и пряные блюда, еще хочу снова попробовать вареники!

Почему вам нравится приезжать на гастроли в Россию?

Концерты у вас проходят по-особенному: в русских людях всегда столько страсти, энергии и энтузиазма! Мы выступали не только в Москве, но и в Сочи, Ярославле… Вообще за всё время наших гастролей в России мы отыграли в более чем пятнадцати городах!

Джаред Лето

Еще в августе Thirty Seconds to Mars анонсировали выход своего нового альбома America. Долго готовили альбом?

Пару лет… Мы работали над ним буквально день и ночь и рады, что наконец-то можем представить его нашим слушателям. Walk Оn Water — первая песня, которая вышла в преддверии альбома America.

О чем она?

Прежде всего эта песня о переменах, о том, что нужно встать и идти к тому, о чем мечтаешь, во что веришь. Она о свободе. (Улыбается.)

Вашей группе двадцать лет. Как вы можете объяснить ее успех?

Сложно представить, сколько существует Thirty Seconds to Mars. Мы с братом организовали ее, когда еще были детьми, это должен был быть семейный проект. Невероятно, что всё это продолжается так долго и мы до сих пор играем вместе. Мы бы не пережили все взлеты и падения, если бы не поддерживали друг друга.

Для нас каждый год творчества — праздник, потому что мы получаем нереальное удовольствие, сочиняя музыку и выступая на концертах. Мы любим свое дело, и для нас важен тот успех, который сопутствовал нам в России.

Джаред Лето с мамой Констанс Лето и братом Шенноном Лето

Есть ли у вашей группы какие-либо ритуалы перед выходом на сцену?

Ничего особенного мы не делаем, просто готовимся, концентрируемся и выплескиваем всю нашу энергию на сцене!

У вас с Шенноном есть татуировки в виде логотипа группы — триады. Сделали что-то новое за последнее время?

Мы сделали их давно и сейчас ничего специально не набивали.

Три года назад ваш брат Шеннон отметил свой день рождения в бане в Сочи. Планируете повторить?

Посмотрим! Зачастую нам приходится отмечать дни рождения в дороге, и, когда мы оказываемся в других странах, можем отметить и как-то необычно. Говорю вам, тот раз в Сочи забыть невозможно. (Смеется.)

В фильме «Бегущий по лезвию 2049» вы выглядите очень стильно. А для вашей рок-группы важен имидж?

Думаю, время от времени наш стиль меняется, но мы просто не задумываемся об этом. Мы больше думаем о музыке и концертах, а визуальное восприятие нас мало волнует. Мы хотим, чтобы на наших концертах люди получали удовольствие. В «Олимпийском» будет невероятный вечер! Спасибо всем, кто купил билеты на наш концерт, мы будем с нетерпением ждать вас!