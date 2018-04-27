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Группа Destiny’s Child объединилась и выступила
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Группа Destiny’s Child объединилась и выступила 

Рамблер 1 час назад
Фото: wikipedia.org
Не так давно бывшие солистки группы Destiny's Child порадовали фанатов, выступив вместе на фестивале Coachella.
А после фестиваля Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс решили не останавливаться и продолжить. Вместе они пришли на вечеринку, посвященную открытию магазина известного дизайнера — Питера Дандаса.
Теперь преданные поклонники надеются на настоящее воссоединение группы.
Напомним, что девушки объединились в группу Destiny's Child в 1990 году и начали выступать, за все время они успели выпустить четыре студийных альбома и четыре лучших сингла США. Затем в 2002 году они прервали совместную деятельность, сумели добиться успеха в сольной карьере, а затем вновь собрались вместе, чтобы записать новый альбом. Но в 2005 году участницы занялись собственными проектами и вместе с тех пор не выступали.
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