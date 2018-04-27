Полина Диброва записала песню для мужа

Полина Диброва решила подарить мужу на годовщину венчания собственную песню.

Девушка сделала видео из совместных снимков и семейных фотографий, наложив на него самостоятельно исполненную песню. «9 лет рука об руку! Бывают кармические и некармические отношения / браки / люди. Совершенно однозначно мой муж для меня кармический. А я для него? Что думаете?» — спросила Полина у своих читателей.

Диброва отметила, что долго думала над необычным подарком и остановилась на песне. Девушка считает, что она — молодец, ведь именно такие персонализированные, неожиданные подарки остаются навсегда в сердце. Кроме того, заметила Диброва, песня наверняка станет постоянным развлечением для гостей и домочадцев, ведь родным людям будет приятно пересматривать счастливые кадры и слушать, как поет их родной человек.

Поклонники отметили, что у Полины получилось записать хорошую, душевную песню о венчании, а итоговое видео получилось невероятно теплым и домашним.