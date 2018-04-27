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Полина Диброва записала песню для мужа
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Полина Диброва записала песню для мужа 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Полина Диброва решила подарить мужу на годовщину венчания собственную песню.
Девушка сделала видео из совместных снимков и семейных фотографий, наложив на него самостоятельно исполненную песню. «9 лет рука об руку! Бывают кармические и некармические отношения / браки / люди. Совершенно однозначно мой муж для меня кармический. А я для него? Что думаете?» — спросила Полина у своих читателей.
Диброва отметила, что долго думала над необычным подарком и остановилась на песне. Девушка считает, что она — молодец, ведь именно такие персонализированные, неожиданные подарки остаются навсегда в сердце. Кроме того, заметила Диброва, песня наверняка станет постоянным развлечением для гостей и домочадцев, ведь родным людям будет приятно пересматривать счастливые кадры и слушать, как поет их родной человек.
Поклонники отметили, что у Полины получилось записать хорошую, душевную песню о венчании, а итоговое видео получилось невероятно теплым и домашним.
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