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«Евровидение» изменило регламент подсчёта голосов жюри
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«Евровидение» изменило регламент подсчёта голосов жюри 

Говорит Москва 55 минут назад
«Например, если четверо членов жюри ставили песню на первое место, а пятый — на последнее, это могло лишить песню 12 очков от национального жюри», — цитирует организаторов «Газета.Ru». Теперь же каждый отдельный голос будет «весить» меньше, чем в сумме с голосами других судей.
«Другими словами, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние (оценки) на конечный результат», — сообщается на сайте конкурса. Там отмечается, что система работает и в обратном порядке.
«Евровидение-2018» пройдёт с 8 по 12 мая в Лиссабоне.
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