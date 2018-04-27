«Евровидение» изменило регламент подсчёта голосов жюри

«Например, если четверо членов жюри ставили песню на первое место, а пятый — на последнее, это могло лишить песню 12 очков от национального жюри», — цитирует организаторов «Газета.Ru» . Теперь же каждый отдельный голос будет «весить» меньше, чем в сумме с голосами других судей.

«Другими словами, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние (оценки) на конечный результат», — сообщается на сайте конкурса. Там отмечается, что система работает и в обратном порядке.

«Евровидение-2018» пройдёт с 8 по 12 мая в Лиссабоне.