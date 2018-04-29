Закрытый прием прошел в честь начала фестиваля «Российские вечера в Италии»

В итальянской Модене сегодня стартует международный фестиваль «Российские вечера в Италии». Свои работы звездам мировой музыки, театра и балета представят более 400 артистов из Европы и Азии. Некоторым посчастливилось показаться итальянским мастерам чуть раньше ‐ на закрытом приеме в честь начала конкурса.

На прием в честь международного фестиваля «Российские вечера в Италии» мечтали попасть многие конкурсанты, но посчастливилось лишь единицам. На камерный вечер пригласили четверых артистов из четырех сотен соискателей.

Никита Воронцов — виртуозный пианист. В свои пятнадцать лет он победитель российских конкурсов и фестивалей. В Италии юный музыкант планирует покорить уже международную сцену. Говорит: перед поездкой сюда не отходил от инструмента ни на минуту, часами репетируя конкурсную программу.

Играть на инструментах, петь и танцевать, а также показывать драматический талант на фестивале будут свыше 400 артистов. Итальянский город Модена впервые принимает у себя мероприятие такого масштаба. Сюда приехали участники со всей Европы и Азии.

Язык искусства понятен всем, говорят члены жюри. Поэтому судейскому ареопагу даже переводчики не понадобятся, они будут оценивать душой.

Очень часто артисты ошибаются, мы не машины. Но те эмоции, чувства, которые передает артист — вот что самое главное, потому что искусство — это чувства, это жизнь, это эмоции. И я прежде всего обращаю на это внимание

— Наталья Михальченкова, член Альянса руководителей региональных СМИ России.

«Российские вечера в Италии» родились три года назад, чуть позже провели и первый фестиваль «Итальянских вечеров в России». Статус обоих мероприятий год от года только повышается, их патронируют известные артисты и музыканты с мировым именем. Организаторы конкурса уверены, фестиваль откроет массу новых имен, некоторые из них, предчувствует жюри, станут мировым достоянием.