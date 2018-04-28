Петербург впервые стал столицей Международного дня джаза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Петербург впервые за свою музыкальную историю стал столицей Международного дня джаза, учрежденного ЮНЕСКО в 2011 году. Хотя главное событие — гала-концерт звезд — пройдет 30 апреля, праздник начнется уже в субботу не только концертами, но и бесплатными показами фильмов о джазе.

В кинотеатре студии «Ленфильм», в «Авроре» на Невском и отеле «Астория» можно будет посмотреть картины «Мы из джаза», «Одержимость», «Леди поет блюз», «Ла Ла Лэнд», «Криминальный блюз» и одну из знаменитых советских кинокомедий «Веселые ребята», где снимались музыканты джаз-оркестра Леонида Утесова , начинавшие свою деятельность в довоенном Ленинграде.

"Оркестр Утесова — лишь одна из страниц джазовой истории нашего города, а вообще первый в России джазовый концерт был дан в Ленинграде на сцене Капеллы в 1927 году. Мне кажется справедливым, что ЮНЕСКО по совокупности вклада в развитие джазовой культуры выбрало столицей именно Санкт-Петербург", — сказал корреспонденту ТАСС участник гала-концерта всех звезд, народный артист России, мультиинструменталист Давид Голощекин , который основал единственную в мире Санкт-Петербургскую филармонию джазовой музыки. По его словам, эксперты ЮНЕСКО учли при выборе столицы и многолетнюю деятельность филармонии, где выступали многие звезды мирового джаза.

Вехи джазовой истории Северной столицы — это деятельность оркестра Иосифа Вайнштейна, музыканты которого занесены в энциклопедию мирового джаза, 60-летний творческий путь «Ленинградского диксиленда», ежегодный фестиваль «Свинг Белой ночи», который за 24 года обрел международное признание.

Говоря о празднике, Давид Голощекин выделил участие в нем обладателя 14 премий «Грэмми» американского пианиста Херби Хэнкока, инициатора создания Международного для джаза. Он выступит спикером дискуссии «Джаз в России».

"Хэнхок — величайшая фигура, которая занимает одно из важнейших мест в истории современного джаза. У него есть особый общественный статус. Он — посланник ЮНЕСКО именно по джазу в мире. Мы с ним знакомы, потому что он уже приезжал в Россию", — сказал Голощекин.

Трехдневный День джаза

При всей внушительности заявленных имен Голощекин выразил сожаление по поводу жестких рамок Гала, где каждому исполнителю отводится 10 минут, а сам концерт продлится полтора часа. «Гала-концерт должен продолжаться не меньше трех часов», — считает петербуржец, опираясь на свой многолетний опыт проведения фестивалей джаза.

В течение трех праздничных дней в городе будут проходить тематические концерты на открытых площадках, лекции и мастер-классы. Петербуржцы услышат как джазовую классику, так и новации в этой музыкальной сфере. Торжественное открытие состоится в Главном штабе Эрмитажа . Особое событие первого дня — утренний проезд по улицам города «Джазового трамвая» с живой музыкой в вагоне.

В исполнении джаз-бэнда Федора Кувайцева для пассажиров прозвучат джазовые композиции, мелодии свинга и темы латиноамериканской музыки. Образовательные и дискуссионные программы будут проводиться в Филармонии джазовой музыки и в камерных залах Мариинского-2. Вход на все события — свободный.

На празднике выступят студенты Института джаза имени Телониуса Монка из США, которые проведут джем-сейшен вместе с участниками мастер-классов. Запланирована панельная дискуссия «Джаз и народная музыка». Зарубежные исполнители проведут мастер-классы по джазовому танцу, вокалу, бас-гитаре и трубе.

Ежегодно 30 апреля во всем мире отмечают Международный день джаза. Ранее центрами такого праздника были Вашингтон, Стамбул, Париж, Осака и Гавана. Право стать в этом году столицей джазового дня оспаривали 18 стран, однако международное жюри отдало предпочтение городу на Неве, отметив тем самым большой вклад России в развитие джаза.