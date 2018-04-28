Жизнь после триумфа: как сейчас выглядят и чем занимаются самые яркие победители «Евровидения»

Россию будет представлять Юлия Самойлова , которую в прошлом году из-за санкций не пустили на Украину, где, собственно, и проходил конкурс. Это стало причиной серьезного скандала и бурного обсуждения среди общественности. Именно поэтому российские зрители с особым нетерпением ждут конкурса, надеясь не только на победу Самойловой, но и на то, что их ждет интересное шоу, полное сюрпризов. В преддверии этого события WMJ.ru решил вспомнить самых ярких победителей «Евровидения» и спешит рассказать тебе, чем они занимаются сейчас.

Начать рассказ, безусловно, стоит с самого яркого участника за всю историю конкурса Томаса Нойвирта , более известного как Кончита Вурст. В 2014 году Кончита вышла на сцену в роскошном платье, с длинными волосами, ярким макияжем и… густой бородой! Сказать, что зрители были шокированы ее появлением, — ничего не сказать. Эпатажный образ вкупе с красивой песней и сильным голосом произвел настоящий фурор, а Вурст принесла Австрии победу, набрав 306 баллов.

Своим появлением Кончита не оставила равнодушным никого и вмиг обрела всемирную славу. После этого она не раз принимала участие в гей-парадах, модных показах и фотосессиях, одна из которых принадлежала самому Карлу Лагерфельду . Помимо этого, Вурст активно занималась творчеством и спустя год после «Евровидения» выпустила дебютный альбом Conchita. Сейчас Кончита трудится над вторым альбомом и, по ее словам, хочет постепенно отойти от образа «бородатой женщины» и создать нового персонажа.

А совсем недавно Вурст публично заявила, что вот уже несколько лет болеет ВИЧ и проходит соответствующее лечение. Столь смелое признание она объяснила тем, что ее шантажировал экс-бойфренд, поэтому она решила рассказать о своей болезни первой, дабы избежать скандалов и слухов.

Вот уж у кого стоит поучиться эпатажу, так это у финской хард-рок-группы Lordi. Их появление на «Евровидении» в 2006 году произвело настоящий фурор, что неудивительно, ведь на сцену участники коллектива вышли в своем привычном образе — в костюмах монстров и масках, которые приводили в ужас даже самых стойких зрителей.

Lordi была первой и единственной группой такого формата, когда-либо участвующей в конкурсе. Некоторые общественные организации и вовсе называли ее «сатанинской» за имидж и тексты. Но так или иначе группа одержала победу на «Евровидении», опередив даже Диму Билана с его эффектным выступлением, в ходе которого из рояля вылезала балерина. После этого центральная площадь города Хельсинки Рованиеми была переименована в честь Lordi, а сами участники провели большой тур Bringing Back the Balls to Europe и даже снялись в фильме «Темные этажи». В 2016 году группа выпустила восьмой студийный альбом, а после отправилась на гастроли по Северной Америке.

Дима Билан

К слову, о Диме Билане. К сожалению, в 2006 году первое место на «Евровидении» от него ускользнуло. Но, несмотря на это, он продолжил трудиться и спустя два года снова вернулся на конкурс и одержал победу с песней Belive, выступив на одной сцене с Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном . Билан, между прочим, стал первым российским певцом, победившим на конкурсе. Посмотри, как круто это было!

Затем и без того знаменитый в России Дима Билан стал буквально нарасхват. Он получил звание народного артиста Кабардино-Балкарии, выпустил несколько студийных альбомов, не раз получал заветные статуэтки таких премий, как MTV Russia Music Awards, MTV Europe Music Awards, «Муз-ТВ», RU.TV, реальной премии MusicBox, «Золотой граммофон», и не только. Также Билан успел попробовать себя в качестве актера, исполнив главную роль в фильме «Герой», которая вышла на экраны в 2016 году. Сейчас Дима трудится над своим новым студийным альбомом.

Руслана

Украинская певица Руслана, в отличие от многих участников «Евровидения», стала знаменита еще задолго до него. Она пользовалась успехом не только на Украине, но и в России, Венгрии и Румынии. Поэтому ее появления на конкурсе в 2004 году ждали с особым нетерпением. Руслана не просто вышла на сцену, она буквально ворвалась на нее, одетая в костюм воительницы и в окружении брутальных танцоров. Песня Wild dances в исполнении певицы так полюбилась зрителям, что они отдали ей первое место.

После победы на конкурсе Руслана продолжила записывать песни и спустя четыре года выпустила уже шестой по счету альбом «Амазонка». Последний диск «Мій Брат!» она выпустила в 2012 году, а затем всерьез ушла в политику. Руслана активно выступала в поддержку протестующих на Евромайдане в Киеве, была координатором народного объединения «Майдан», внесла вклад в расформирование подразделения милиции особого назначения «Беркут» и не только. За свою деятельность певица даже была удостоена звания Героя Украины и получила орден «За интеллектуальную отвагу».

В 2009 году Александр Рыбак одержал победу на «Евровидении», представляя свою страну Норвегию. Музыкант буквально с первых секунд очаровал не только жюри, но и зрителей. Еще бы! Милая внешность, искренняя улыбка, красивый голос, да еще и отличное владение скрипкой. После триумфальной победы Рыбак стал буквально нарасхват, особенно в России. Он не раз становился героем различных шоу, давал концерты, а также записал саундтрек к фильму «Черная молния». Помимо этого, обаятельный брюнет выпустил четыре студийных альбома и стал автором двух песен для других участников «Евровидения».

Loreen

2012 год в истории «Евровидения» ознаменовался победой Швеции, которую ей принесла певица Лорин, исполнив песню Euphoria. Еще во время евронедели Лорин привлекла к себе особое внимание тем, что не раз посещала организации по борьбе с запретом свободы слова, свободы женщин в Азербайджане и не только.

Заняв первое место на конкурсе, певица выпустила свой дебютный альбом Heal. В 2017 году Лорин выпустила еще один альбом, который представила в совершенно новом образе: она распрощалась с длинными локонами и побрила голову практически налысо. Тогда же певица публично заявила, что бисексуальна.

В 2007 году зрители «Евровидения» приняли необычное решение, отдав победу певице из Сербии Марии Шерифович. Почему необычное? Мария разительно отличалась от других конкурсантов не только песней «Молитва», но и внешним видом. На сцену Шерифович вышла в мужском костюме и с короткой стрижкой, так что издалека ее легко можно было принять за парня. Некоторые утверждали, что победа ей досталась только лишь потому, что общественность бурно обсуждала слухи о ее нетрадиционной ориентации. И те, кто верил, что Мария лесбиянка, были правы. В 2012 году она лично подтвердила это. После «Евровидения» Шерифович выпустила два альбома и несколько песен, но они не получили широкой популярности.

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Фото:Global Look Press, East News