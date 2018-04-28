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Филипп Киркоров презентовал новый клип «Цвет настроения синий»
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Филипп Киркоров презентовал новый клип «Цвет настроения синий»
ТК «Звезда»
24 минуты назад
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Фото:
ТК «Звезда»
Российский артист эстрады
Филипп Киркоров
презентовал новый клип альбом под названием «Цвет настроения синий».
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