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Киркоров примерил образ рэпера Face, Бузова стала продавщицей и другие неожиданные сюрпризы в новом клипе «Цвет настроения синий»
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Киркоров примерил образ рэпера Face, Бузова стала продавщицей и другие неожиданные сюрпризы в новом клипе «Цвет настроения синий» 

WMJ.ru 46 минут назад
Фото: WMJ.ru
Филипп Киркоров обещал представить провокацию и свое слово сдержал. В новом клипе «Цвет настроения синий» снялись многие артисты российского шоу-бизнеса. В числе приглашенных гостей были Тимати, Гнойный, Яна Рудковская с сыном, Николай Басков, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Иван Ургант. Сам Филипп для нового видео надел черный парик с каре и стал копией рэпера Face. Вместе со своей тусовской Киркоров развлекается, показывает всем вокруг средний палец и ведет себя, как настоящий подросток. И, судя по паспорту, который Киркоров показывает продавщице Ольге Бузовой, ему действительно 30 апреля исполнилось 18 лет.
Жми на play и смотри новый клип Киркорова прямо сейчас. Такого короля поп-сцены ты еще никогда не видела!
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Фото:Instagram
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