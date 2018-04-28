Киркоров примерил образ рэпера Face, Бузова стала продавщицей и другие неожиданные сюрпризы в новом клипе «Цвет настроения синий»

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Фото:Instagram