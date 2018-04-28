В Ванкувере впервые пройдет фестиваль оперы и культуры «Русские белые ночи»

ОТТАВА, 28 апреля. / ТАСС /. Фестиваль русской оперы и культуры «Русские белые ночи» открывается в субботу в канадском Ванкувере (провинция Британская Колумбия). Как сообщил корреспонденту ТАСС один из его организаторов, подобное мероприятие проходит в этом городе впервые.

"Ванкуверская опера обратилась к русской общине города с просьбой помочь им в организации фестиваля, который они решили назвать «Русские белые ночи». Поскольку у нас уже был опыт организации фестивалей русской культуры, то на наш театр возложили большую часть по его организации, — рассказал корреспонденту ТАСС директор по связям с общественностью русского театра-студии «Палмэ» Андрей Ахачинский. — Дирекция оперы решила максимально осветить фестиваль русской культуры в городе, им это было важно, а нам приятно такое внимание к нашей культуре со стороны канадской оперы, особенно, учитывая непростые политические отношения между Россией и Канадой в последние годы".

По его словам, было решено организовать две сцены: в самой Ванкуверской опере и перед ней — на площади театра имени королевы Елизаветы. «Мы активизировали всю общину, пригласили русские коллективы, нашли тех, кто хорошо готовит, чтобы гости фестиваля могли отведать блюда настоящей русской кухни», — сказал Ахачинский. Он отметил, что сцена на этой площади будет оформлена в виде корабля с алыми парусами из повести Александра Грина . На ней будут выступать фольклорные коллективы и можно будет увидеть постановки классических произведений русской литературы.

"Русский театр «Палмэ» представит обширную концертную программу под руководством режиссеров-постановщиков Олега Палмэ и Лилии Ахачинской, хореографов Тамары Челюбеевой и Елизаветы Винковской, музыкального руководителя Катерины Киселевой и педагога академического вокала Алены Разлог", — сообщил собеседник агентства, отметив, что «этот праздник даст возможность показать свои таланты всей русскоязычной молодежи Ванкувера».

Согласно афише фестиваля, главной оперой на нем станет " Евгений Онегин " в постановке канадского режиссера Тома Даймонда. «Силами театра „Палмэ“ для этой постановки были найдены хореограф и танцоры. Они представят две жанровые сцены, без которых опера могла бы не состояться», — отметил Ахачинский.