На Мальтийском фестивале выступил пианист Григорий Соколов

ВАЛЛЕТТА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Народный артист РСФСР, пианист Григорий Соколов в пятницу дал концерт в рамках Мальтийского международного музыкального фестиваля. Мероприятие проходит с 15 апреля в городе Валлетта, который в 2018 году избран культурной столицей Европы.

Перед концертом

"Концерт Григория Соколова — это всегда событие", — поделился мнением с ТАСС перед концертом ректор Московской консерватории Александр Соколов . Он находится на Мальте в качестве члена жюри конкурса молодых пианистов, проходящего в рамках музыкального фестиваля.

Предположение о родственных связях с Григорием Соколовым собеседник агентства сразу опроверг, пояснив, что является всего лишь однофамильцем музыканта.

Ректор Московской консерватории напомнил, что Григорий Соколов в 17 лет стал победителем III Международного конкурса имени П. И. Чайковского. С тех пор его карьера развивается уже на протяжении более полувека. Пианист выступал в лучших концертных залах Европы — в Зальцбурге, Лондоне, Вене, Берлине, Париже, Риме, Варшаве, Осло и многих других городах.

"Но Григорий Липманович [Соколов] никогда не приезжает в Москву", — констатировал Александр Соколов, добавив, что музыкант, на протяжении многих лет живущий в Вероне, ежегодно, в месяц своего рождения — в апреле (Григорий Соколов родился 18 апреля 1950 года — прим. ТАСС), приезжает в свой родной город Санкт-Петербург и дает концерт.

"Он совсем недавно там был, выступал 4 апреля", — уточнил ректор Московской консерватории. По его словам, люди специально едут в Петербург, чтобы послушать Григория Соколова.

"Я же услышу его на Мальте, уже ради этого стоило приехать на фестиваль в Валлетту", — признался Александр Соколов.

О концерте

Желающих послушать Григория Соколова собрался полный Зал Республики Средиземноморского конференц-центра. Концерт продолжался три часа с антрактом. Были исполнены произведения Гайдна и Шуберта. Также прозвучали еще пять сочинений разных авторов.

"Почти три часа на едином дыхании. Уникально, невероятно", — поделился впечатлением российский пианист Дмитрий Башкиров , который является членом жюри конкурса молодых пианистов Мальтийского фестиваля.

Прокомментировал концерт и председатель жюри этого конкурса, дирижер и пианист Константин Орбелян . «Григорий Соколов — это чудо — музыкальное, фортепианное и духовное. Такое разнообразие красоты, удивительное владение временем», — сказал ТАСС Орбелян.

На вопрос, не завидует ли он коллеге, собеседник агентства ответил так: «Я счастлив слышать такое исполнение — эпохальное, историческое, которое подтверждает, что человеческий талант безграничен».

Выступление прокомментировал и ректор Московской консерватории Александр Соколов: «Это не просто великий пианист, это — явление, совершенно уникальное. С одной стороны, это та самая, знаменитая русская школа. А в целом — превышение возможностей пианизма».

"То, что Григорий Соколов подарил сегодня публике, это главное, что она вынесет из всего фестиваля", — убежден он.

Сам Григорий Соколов никогда не дает интервью журналистам после концертов.

О фестивале

В субботу, 28 апреля, пройдет концерт итальянского скрипача Сальваторе Аккардо , ожидается визит польского композитора Кшиштофа Пендерецкого.

На фестивале также проходит конкурс молодых пианистов. Оценивает юные таланты жюри, в состав которого входят пианисты Владимир Овчинников и Дмитрий Башкиров, ректор Московской консерватории Александр Соколов и другие. Возглавляет судейскую коллегию дирижер и пианист Константин Орбелян.

29 апреля состоится финальный тур. Премиальный фонд конкурса беспрецедентен: он составляет 200 тысяч евро, из которых обладатель гран-при получит ровно половину ассигнованной суммы, а именно, 100 тысяч евро.