На Мальтийском фестивале выступил пианист Григорий Соколов 

ВАЛЛЕТТА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народный артист РСФСР, пианист Григорий Соколов в пятницу дал концерт в рамках Мальтийского международного музыкального фестиваля. Мероприятие проходит с 15 апреля в городе Валлетта, который в 2018 году избран культурной столицей Европы.
Перед концертом
"Концерт Григория Соколова — это всегда событие", — поделился мнением с ТАСС перед концертом ректор Московской консерватории Александр Соколов. Он находится на Мальте в качестве члена жюри конкурса молодых пианистов, проходящего в рамках музыкального фестиваля.
Предположение о родственных связях с Григорием Соколовым собеседник агентства сразу опроверг, пояснив, что является всего лишь однофамильцем музыканта.
Ректор Московской консерватории напомнил, что Григорий Соколов в 17 лет стал победителем III Международного конкурса имени П. И. Чайковского. С тех пор его карьера развивается уже на протяжении более полувека. Пианист выступал в лучших концертных залах Европы — в Зальцбурге, Лондоне, Вене, Берлине, Париже, Риме, Варшаве, Осло и многих других городах.
"Но Григорий Липманович [Соколов] никогда не приезжает в Москву", — констатировал Александр Соколов, добавив, что музыкант, на протяжении многих лет живущий в Вероне, ежегодно, в месяц своего рождения — в апреле (Григорий Соколов родился 18 апреля 1950 года — прим. ТАСС), приезжает в свой родной город Санкт-Петербург и дает концерт.
"Он совсем недавно там был, выступал 4 апреля", — уточнил ректор Московской консерватории. По его словам, люди специально едут в Петербург, чтобы послушать Григория Соколова.
"Я же услышу его на Мальте, уже ради этого стоило приехать на фестиваль в Валлетту", — признался Александр Соколов.
О концерте
Желающих послушать Григория Соколова собрался полный Зал Республики Средиземноморского конференц-центра. Концерт продолжался три часа с антрактом. Были исполнены произведения Гайдна и Шуберта. Также прозвучали еще пять сочинений разных авторов.
"Почти три часа на едином дыхании. Уникально, невероятно", — поделился впечатлением российский пианист Дмитрий Башкиров, который является членом жюри конкурса молодых пианистов Мальтийского фестиваля.
Прокомментировал концерт и председатель жюри этого конкурса, дирижер и пианист Константин Орбелян. «Григорий Соколов — это чудо — музыкальное, фортепианное и духовное. Такое разнообразие красоты, удивительное владение временем», — сказал ТАСС Орбелян.
На вопрос, не завидует ли он коллеге, собеседник агентства ответил так: «Я счастлив слышать такое исполнение — эпохальное, историческое, которое подтверждает, что человеческий талант безграничен».
Выступление прокомментировал и ректор Московской консерватории Александр Соколов: «Это не просто великий пианист, это — явление, совершенно уникальное. С одной стороны, это та самая, знаменитая русская школа. А в целом — превышение возможностей пианизма».
"То, что Григорий Соколов подарил сегодня публике, это главное, что она вынесет из всего фестиваля", — убежден он.
Сам Григорий Соколов никогда не дает интервью журналистам после концертов.
О фестивале
Мальтийский международный музыкальный фестиваль проходит в Валлетте с 15 апреля по 1 мая. Помимо Григория Соколова, на фестивале уже выступили дирижер и скрипач Дмитрий Ситковецкий, пианисты Николай Луганский и Денис Кожухин, певица Любовь Казарновская, скрипачи Максим Венгеров и Рэй Чен.
В субботу, 28 апреля, пройдет концерт итальянского скрипача Сальваторе Аккардо, ожидается визит польского композитора Кшиштофа Пендерецкого.
На фестивале также проходит конкурс молодых пианистов. Оценивает юные таланты жюри, в состав которого входят пианисты Владимир Овчинников и Дмитрий Башкиров, ректор Московской консерватории Александр Соколов и другие. Возглавляет судейскую коллегию дирижер и пианист Константин Орбелян.
29 апреля состоится финальный тур. Премиальный фонд конкурса беспрецедентен: он составляет 200 тысяч евро, из которых обладатель гран-при получит ровно половину ассигнованной суммы, а именно, 100 тысяч евро.