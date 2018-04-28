Музыкальные скамейки, граммофоны и винил: чем удивят гостей фестиваля «Московская весна а сapрella»

Площадки фестиваля «Московская весна а сappella», на которых будут выступать лучшие исполнители со всего мира, украсили 50 интерактивных музыкальных объектов.

Например, гостям предложат отдохнуть на музыкальной скамейке, которая воспроизводит композицию, когда кто-нибудь облокачивается на ее спинку. При этом звучание мелодии меняется в зависимости от того, сколько человек расположилось на скамье. По всему городу можно найти 30 таких арт-объектов.

На Тверской площади и площади Революции установили граммофоны высотой около трех метров. Из их раструбов вылетают бабочки. Если посетители начнут вращать ручку прибора, то зазвучат композиции популярных исполнителей. Прослушать знакомые песни можно будет и с помощью «виниловых» дисков, которые появились на Тверской площади, в Новопушкинском сквере, в Камергерском переулке и на Новом Арбате.

Музыкальные объекты «Дуэт со звездой» представляют собой сцены, оборудованные ретромикрофонами. Находясь там, нужно нажать на специальную кнопку — и зазвучит одна из известных композиций (например, Элвиса Пресли ). На сцене любой желающий сможет выступить перед публикой, подпевая записи, или просто сфотографироваться в образе ретроисполнителя. Такие сцены появились на Рождественке, Новом Арбате и других центральных площадках «Московской весны а сapрella».

А с помощью интерактивных объектов «Как я пою?» горожане почувствуют себя звездами эстрады. Посетители поднимутся на «говорящую» сцену и споют в микрофон. После этого электроника определит тембр (сопрано, тенор, баритон или бас), а сцена предложит прослушать песню в исполнении артиста с похожим голосом. Зоны «Как я пою?» открылись на центральных площадках фестиваля, а также на Профсоюзной улице и площади Юности в Зеленограде.

Фестиваль «Московская весна a cappella» проходит с 27 апреля по 9 мая на 61 площадке. В этом году он собрал 1630 участников из 16 стран мира и 40 регионов России. Впервые приедут коллективы из Португалии, Китая, Кореи, Германии и Израиля, а также сольный исполнитель из Индии.

Зрители услышат более восьми тысяч песен. Найдется музыка для любителей любых жанров: в конкурсной программе джаз, соул, рок, поп, блюз, этно-фолк, народные песни в оригинальных обработках, поп-хиты XX века, акапельные аранжировки классических инструментальных произведений.